Погода на выходные и начало недели

Источник материала: Новости Дзержинска

Крещенских морозов в этом году ждать не стоит.

В субботу, 18 января, будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ночью и утром слабый гололед. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 19 января, также существенных осадков не ожидается, лишь утром и днем местами по северо-западу пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем ожидается минус 1 - плюс 5 градусов.

В понедельник, 20 января, лишь местами по северу страны возможны мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.





