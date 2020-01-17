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Погода на выходные и начало недели

17.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Крещенских морозов в этом году ждать не стоит.

В субботу, 18 января, будет преимущественно без осадков. Местами возможен туман, ночью и утром слабый гололед. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

В воскресенье, 19 января, также существенных осадков не ожидается, лишь утром и днем местами по северо-западу пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах будет туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем ожидается минус 1 - плюс 5 градусов.

В понедельник, 20 января, лишь местами по северу страны возможны мокрый снег и дождь. В отдельных районах прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от 5 мороза до 2 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.



Источник: БелТА

 
 
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Крещенских морозов в этом году ждать не стоит.
 
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