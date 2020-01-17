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В Германии исполнят оперу по книге Алексиевич, за которую та взяла Нобелевскую премию

17.01.2020 17:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Книга «Время Секонд-хэнд», за которую ее автор Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию, превратится в оперу. 2 февраля оперу впервые покажут в государственной опере немецкого Штутгарта, передает stravinsky.online.

В Штутгартской опере презентуют проект – спектакль «Борис», состоящий из двух частей. В него входят первая редакция «Бориса Годунова» Модеста Мусоргского и опера «Время Секонд-хэнд» Сергея Невского. На сцене театра их можно будет увидеть в один вечер».

«В качестве либретто оперы «Время Секонд хэнд» был выбран текст Алексиевич: ее книгу предложил драматург проекта, Мирон Хакенбек. В ее летописи посткоммунистической эпохи, как и у Пушкина, речь идет о смутном времени, у Алексеевич – о 90-х. В опере Мусоргского второстепенные персонажи оказываются двигателями истории, получают неожиданный вес, а у Алексиевич «маленький человек» вершит суд над историей. Я сам написал либретто в диалоге с режиссером Георгом Диттрихом и драматургом Мироном Хакенбеком. Светлана Алексиевич его одобрила», – рассказал Невский. И добавил:

«Я выбрал из романа Алексиевич шесть фигур. Структура либретто представляет собой монтаж 6-ти монологов, часто рифмующихся между собой. Конструкция моей оперы такова, что ее персонажи исполняются теми же певцами, что и опера Мусоргского, но при этом они проживают у меня альтернативную биографию, которая добавляет новые черты к их фигурам в «Годунове».

Персонажи книги Алексиевич стали у меня альтер-эго шести героев «Бориса Годунова»; побочные фигуры «Бориса Годунова» становятся у меня главными. Так, Григорий Отрепьев Мусоргского становится у меня еврейским подростком, который пережил расстрел гетто и, оказавшись у партизан, вынужден скрывать свое еврейство, чтобы выжить. Юродивый Мусоргского становится у меня ребенком, потерявшим квартиру из-за рейдерского захвата, Мамка из «Бориса» – матерью подростка-самоубийцы».

Читайте по теме: Жертвовать собой, чтобы оставаться честной. Беседа со Светланой Алексиевич

 
 
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Книга «Время Секонд-хэнд», за которую ее автор Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию, превратится в оперу. 2 февраля оперу впервые покажут в...
 
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