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Инна Афанасьева в ГДК

17.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Дзержинском городском доме культуры пройдет концерт Инны Афанасьевой.

30 января в Дзержинском городском доме культуры выступит Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева. По многочисленным просьбам зрителей, спустя год после аншлагового зала юбилейного концерта, любимая певица представит зрителям новое шоу – новую сольную программу «Новое и лучшее».

Инна Афанасьева давно заслужила звание яркого представителя белорусской песни. В творческом багаже певицы более 200 песен на русском, белорусском, идиш, польском и украинском языках. А её необычный голос красивого тембра и широкого диапазона сразу узнаваем не только в родной Беларуси.

Свою профессиональную деятельность на эстраде певица начала в 1988 году, приняв участие в конкурсе польской песни, проходившем тогда в Витебске. А дальше – великолепный творческий путь, наполненный многочисленными победами, песнями, сразу становившимися хитами, и, конечно, многомиллионным признанием поклонников.

На этот раз певица обещает затронуть самые тонкие струны души зрителя. Это будет искренняя, наполненная теплом и любовью к каждому поклоннику программа.

Начало: в 18.00

Цена билета: 15,00 руб, 17,00 руб.

Телефоны для справок: 8 (01716) 5-24-59, 9-39-44, 6-57-93.


 
Теги: Витебск
 
 
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В Дзержинском городском доме культуры пройдет концерт Инны Афанасьевой.
 
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