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Выпуск карт учащегося могут возобновить в марте 2020-го

17.01.2020 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране приостановили выпуск карты учащегося для школьников. Она объединяла в себе функции пропуска в школу, платежного инструмента и проездного в транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусбанке пояснили, что дело не в приостановке и возобновлении эмиссии БЕЛКАРТ, а в том, что сейчас власти работают над документом, который будет регламентировать работу таких многофункциональных карточек для школьников и студентов. Ориентировочно выпуск карт учащегося возобновится в марте 2020 года.

Больше новостей экономики за 17 января здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В стране приостановили выпуск карты учащегося для школьников. Она объединяла в себе функции пропуска в школу, платежного инструмента и...
 
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