ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета назначена Анна Василенко

17.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета назначена Анна Василенко

Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета назначена Анна Михайловна Василенко.

В 2002 году окончила Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, в 2012 – Академию последипломного образования. Является депутатом районного Совета депутатов.

С 1999 по 2014 год работала учителем математики Кривской средней школы. С августа по октябрь 2014 была назначена заместителем директора по учебной работе средней школы №1 г. Буда-Кошелево. С 2014 по 2015 год являлась заместителем директора по учебной работе гимназии г. Буда-Кошелево, с 2015 по 2020 занимала должность директора гимназии города Буда-Кошелево.

С января 2020 года назначена начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета назначена Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инна Афанасьева в ГДК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика