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Прям киношная история: 17-летняя Яна Д. бросила учёбу и сбежала с 47-летним мужчиной

17.01.2020 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебская милиция ищет 17-летнюю Яну Д. из Верхнедвинского района. Мать девушки обратилась в милицию — она подозревает, что её дочь сбежала из дома с 47-летним Сергеем З. Уже более полугода никакой связи с девушкой нет.

Прям киношная история: 17-летняя Яна Д. бросила учёбу и сбежала с 47-летним мужчиной

"Видимо, вне школы другой была"

"Знаем мы про эту историю. Она сама к нему бегала, — рассказывают Еврорадио в агрогородке Кохановичи под Верхнедвинском, где живёт семья Яны Д. — Силой её никто не увозил, сама летом убежала. Мужчина здешний, а Яна ему прохода не давала. Девушка считай что внучка его...

Но если бы он не захотел, то ничего бы и не было. Он и сам такой... Семья одна, вторая, третья. Дети в Полоцке и ещё где-то. Работы постоянной не было, сидел он".

Яна Д. из многодетной семьи. Девушка там самая младшая. В этом году она должна была получить диплом повара — но убежала с мужчиной старше её на 30 лет.

"Как ученица средних способностей, очень спокойная, замкнутая, — рассказывает Еврорадио директор Кохановичской школы Марина Творонович. — Она закончила 9 классов и ушла от нас. На курсы поваров пошла в Новополоцке.

В школе она была спокойная. На контакт особо с одноклассниками не шла. С некоторыми общалась, но, видимо, вне школы другой была".


"Нехороший рок на этой семье"

В агрогородке Кохановичи рассказали, что матери Яны не нравились отношения дочери со взрослым мужчиной. Поэтому пара и решила убежать.

"Семья неблагополучная, многодетная, — говорит местная жительница Валентина. — Мать Яны — сирота, воспитывалась в интернате, никогда не работала. Отец работал мастером по ремонту машин, но сильно пьёт. В общем, нехороший рок на этой семье висит".

Дядя Яны Геннадий Давыдёнок говорит, что Яна и Сергей любили друг друга, поэтому и убежали:

"Яна моя родная племянница. Моего брата дочь. Связалась с одним зэком и уехала с ним... Думаю, что убежали они в Украину, он оттуда родом был. Убежали вместе, ведь Сергея милиция ищет.

Матери Яны ничего не надо. Пятеро детей в семье, так никого она не растила. Все племянники или у меня, или у бабушки жили".

Геннадий уверен, что Яна убежала из-за матери, которая не хотела, чтобы дочь общалась со взрослым мужчиной:

"Мать написала заявление в милицию на Сергея. Если бы не влезла, то Яна и сейчас бы жила здесь. У них любовь была".


Куда убежала пара — неизвестно. Последний раз их видели в Минске. В милиции считают, что Яна и Сергей могли уехать из Беларуси. Правда, девушка оставила дома и документы, и телефон.

Всех, кто видел Яну и Сергея, сотрудники милиции просят сообщить в милицию.
 
Теги: Минск
 
 
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Витебская милиция ищет 17-летнюю Яну Д. из Верхнедвинского района. Мать девушки обратилась в милицию — она подозревает, что её дочь сбежала из дома с 47-летним...
 
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