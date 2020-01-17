Автомобиль такси въехал в забор и скрылся. Водителя нашли в соседнем доме, авто - в кювете

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел днем 17 января на улице Алтайской в Минске, сообщает УГАИ УВД Мингорисполкома.



Фото: t.me/gaiminsk

По предварительной информации, Nissan въехал в забор частного дома на улице Алтайской и скрылся с места происшествия. Нарушителя нашли по соседству — 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился у себя дома. Его задержали и доставили на медицинское освидетельствование.



Фото: t.me/gaiminsk

Nissan обнаружили неподалеку в кювете. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.