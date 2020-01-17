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Автомобиль такси въехал в забор и скрылся. Водителя нашли в соседнем доме, авто - в кювете
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел днем 17 января на улице Алтайской в Минске,
По предварительной информации, Nissan въехал в забор частного дома на улице Алтайской и скрылся с места происшествия. Нарушителя нашли по соседству — 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился у себя дома. Его задержали и доставили на медицинское освидетельствование.
Nissan обнаружили неподалеку в кювете. Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Нарушителя нашли по соседству - 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения находился у себя дома.
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