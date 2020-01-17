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Пошёл дождь. Что прямо сейчас происходит в Австралии
Источник материала: KYKY>
В Австралии, где бушуют сильнейшие за всю историю пожары, унесшие жизни не меньше 28 человек и больше миллиарда животных, все несколько лучше, чем еще пару недель назад. Здесь наконец дожди: сильные ливни и грозы
За последние сутки дождь смочил большинство пораженных огнем территорий, потушив около 30 пожаров. Осадки выпали в крупных городах по типу Сиднея: там вода аж текла по улицам. Но этого все еще мало: 82 очага по-прежнему горят; их предстоит сдерживать.
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