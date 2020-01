Пошёл дождь. Что прямо сейчас происходит в Австралии

Источник материала: KYKY

В Австралии, где бушуют сильнейшие за всю историю пожары, унесшие жизни не меньше 28 человек и больше миллиарда животных, все несколько лучше, чем еще пару недель назад. Здесь наконец дожди: сильные ливни и грозы прошли в нескольких регионах страны – принеся облегчение пожарным, которым не хватает ресурсов для схватки со стихией. «Мы скрестили пальцы, что дожди задержатся на ближайшие несколько дней», – написала в своем твиттере пожарная служба штата Новый Южный Уэльс.

За последние сутки дождь смочил большинство пораженных огнем территорий, потушив около 30 пожаров. Осадки выпали в крупных городах по типу Сиднея: там вода аж текла по улицам. Но этого все еще мало: 82 очага по-прежнему горят; их предстоит сдерживать.

