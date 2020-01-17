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23 января в Театре кукол Бреста состоится сборный Галла концерт ко дню рождения Высоцкого

17.01.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сколько бы не прошло лет, практически для всех, кто вырос и жил в Советском Союзе, Владимир Высоцкий - национальное достояние, герой, сокровище культуры. Не будет преувеличением сказать, что Высоцкий - "наше все". Во времена «той эпохи» он был неиссякаемым источником свободы и силы духа. Его мощные, выразительные произведения слушались на кухнях, переписывались на кассетах, цитировались в блокнотах. Он был запрещен, но «жажда Высоцкого» стремительно набирала популярность и обороты.

23 января в Театре кукол Бреста состоится сборный Галла концерт ко дню рождения Высоцкого

В 80-м поэта не стало.

С уходом в прошлое не только самой этой эпохи но и людей, живших в ней, помнящих ее, не утерял ли в современном мире поэт актуальности? Остался ли он понятным для новых поколений, ведь для современной молодежи, темы, которые поднимал автор, совершенно не знакомы.

Но, молодые тянутся к жанрам и исполнителям предыдущих лет, где Высоцкий имел огромное влияние на последующие поэтические поколения, в частности на рок-певцов. Соответственно, увлеченные гитарной поэзией молодые его не забывают и интересуются источником советского и постсоветского наследия.

23 января в Театре кукол Бреста состоится сборный Галла концерт ко дню рождения Высоцкого

Просто сказать, поэта не забывают. Его исполняют, как понимают, как чувствуют. В некоторых сообществах любовь к Высоцкому переходит в культ и люди объединяются в «высоцколюбов» и «восоцковедов». Отдельные каналы «Радио Высоцкий» транслируются на всю русскоязычную аудиторию от Сахалина до Бреста. Далее на Запад, у поляков, французов, шведов и финнов, Высоцкий свой, с переводами на их языки. Поэта знают в Америке и на Востоке.

Каждый год в конце января в честь дня рождения поэта (25 января 1940) в большинстве городов постсоветского пространства, люди делают фестивали, посвященные барду, поэту, музыканту.

За рубежом, во Франции, в Англии, Америке, Чехии, Швеции, Финляндии и других странах, проходят концерты с переводами Высоцкого на языки этих стран.

Особенно гордится Высоцким и происхождением рода Высоцких Польша. Как известно, предки поэта с земель Высокого, что под Брестом, а поэт любил бывать с женой Мариной Влади у польских друзей – Ежи Хоффмана и Даниэля Ольбрыхского. Для поляков Высоцкий – отдельная песня, а его переводами занимаются профессионалы. Высоцкого исполняют актеры театра и кино, певцы и поэты. Фестивали Высоцкого, на которые собираются сотни людей, организовываются от Влодавы (Воеводство Люблинское) и Гор Столовых (Южный Слёнск), до Кошалина (Поморье) на севере Польши. У каждого в душе звучит свой Высоцкий, которого нет смысла копировать, нет смысла ему подражать, -ведь это просто невозможно сделать. Высоцкий звучит по-русски, по-польски и на других языках.

А что же в Бресте?

В Бресте в январе ежегодно проходят концерты, посвященные Дню рождения Владимира Семеновича. Организаторов обычно несколько и тут важно не ошибиться на какой концерт пойти.

23 января в Театре кукол Бреста состоится сборный Галла концерт ко дню рождения Высоцкого

24 и 25 января, пройдут концерты в Областной Филармонии (приезжает минский исполнитель, цена билета 15 рублей). В ЦМТ, также прозвучат ежегодные исполнения Высоцкого Андреем Янушкевичем (цена 5 р).

23 января в 19 часов большом зале нового Театра кукол состоится сборный Галла концерт, в котором будут участвовать различные артисты и исполнители. Как и в предыдущие годы, произведения по мотивам В. Высоцкого прозвучат, как в гитарных, версиях, так и с балалайкой, перекуси, аккордеоном. Если вспомнить, прошлый год, то по задумке организаторов концерта в Филармонии (Ирина Шепелевич), Высоцкий исполнялся на сцене хором «Згода» с солистами (Вадим Трушко/ Венера Закирова). Партитуры для хора расписывал украинский музыкант- композитор, ныне брестчанин - Алексей Пискоха.

Инициативу организации концертов Высоцкого с прошлых лет с 2015 года «тянет» фотожурналист Ирина Шепелевич, небезызвестная в городе, как покоритель всей реки «Буг», организатор проекта «От Бреста к Брестам» (посещение брестчанами городов, с одноименным названием Брест), организатор «Дней польского кино» с приездом в Брест знаменитого польского кинорежиссера Ежи Хоффмана.

Со слов организаторши, концерты, посвященные Дню рождения Владимира Высоцкого, в этом году уже начались.

11 января старт взял соседствующий с Брестом Тересполь. Там для поляков выступали артисты из разных стран.

12 января в Бресте прошло два бесплатных концерта с участием звезды польской кинематографии и сцены, Лехом Дыбликом. Поляк согласился встретиться с брестчанами, найдя место в своем, на два года вперед расписанном гастрольном графике, и пел для всех по-русски с энтузиазмом и совершенно бесплатно, без пафоса, без прессы, просто для людей.

23 января в Театре кукол Бреста состоится сборный Галла концерт ко дню рождения Высоцкого

24-25 января встречи публики с исполнителями Высоцкого пройдут в Варшаве, куда и прилетит сын поэта, Никита Высоцкий.

23 января в большом зале Театра кукол в Бресте также состоится Галла-концерте, посвященный Дню рождения В.С Высоцкого.

Что на этот раз приготовили организаторы, пока секрет, но известно, что артисты под звуки гитар, балалайки, аккордеона и перекуси исполнят, как свои авторские произведения по мотивам произведений поэта, раскрыв музыкальность и мелодичность этих творений, вместе попоют Высоцкого, вовлекут в музыкальное действо зрителя, непременно затронув струны вашей души.

Остальное можно будет узнать, купив билеты в кассе Театра кукол (10 р).

Режиссер-сценарист, брестский артист Владимир Ящук.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сколько бы не прошло лет, практически для всех, кто вырос и жил в Советском Союзе, Владимир Высоцкий - национальное достояние, герой, сокровище культуры. Не будет...
 
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