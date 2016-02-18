Шутники братья Бё росли в многодетной семье, ходили на мессы, а у их мамы - черный пояс по булочкам

Источник материала: Tut.by

Сегодня братья Бё — суперзвезды мирового биатлона. Они борются за главный «хрусталь» сезона и с особым трепетом празднуют гонки, в которых удается оформить «бодиум» (когда оба брата на подиуме). SPORT.TUT.BY собрал несколько милых историй про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея, после которых вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным викингам.



Фото из инстаграма Тарьея Бё

Отцы и дети

Братья Бё родились в уютном горном городке Стрюн с населением меньше 10 тысяч человек. Отец Клемент много лет занимался фермерством и был членом муниципального правления Христианской партии, мама Аслауг работала физиотерапевтом.

Она признавалась, что коллеги и пациенты часто считали уместным высказывать мнение о выступлениях ее сыновей на биатлонных трассах, отчего Аслауг чувствовала себя неловко.

Всего в семье Бё пятеро детей. Старшему Расмусу Эндре сейчас 36 лет. Он успешный предприниматель, который занимается бизнес-консалтингом, а еще владеет фитнес-клубом в родном Стрюне.

Мартина Бё — 34-летняя учительница начальной школы. Далее идет 31-летний Тарьей и 26-летний Йоханнес. А за ними в 1997 году у Клемента и Аслауг родился младший сын Гете. Вплоть до взрослого возраста он занимался лыжными гонками, но все же не сделал ставку на профессиональный спорт.

Воскресная школа, булочки с корицей и очаровательные избранницы братьев

По словам родителей, все дети в семье с ранних лет росли подвижными и активными. Они любили ориентирование, лыжи, биатлон, скаутинг и музыку. Все, как один, ходили в церковную школу и посещали воскресные мессы.

На вопрос, кто доставлял родителям больше проблем, Йоханнес как-то заявил в интервью:

— Тарьей. У него была ракета в заднице. Однажды он взял биту для крикета и гонялся за нашей сестрой. Отец увидел это, отобрал биту, сломал ее и бросил в камин.

— Я как-то спросил у мамы, каково ей было воспитывать столько детей, — вспоминал уже взрослый Тарьей. — А она ответила: «Когда у тебя больше одного ребенка, это даже проще. Старшие помогают воспитывать младших». Каждую Пасху мы до сих пор встречаемся в родительском доме.

Любимым лакомством для всех пятерых до сих пор остаются мамины булочки с корицей. Братья Бё шутят, что у их мамы по меньшей мере черный пояс по булочкам.

— Я становлюсь слишком мягкой, когда Тарьей, кладя голову мне на плечо, спрашивает: «Мама, ты можешь сделать булочки с корицей?». Вы знаете, он так редко бывает дома, что я сразу таю, — с улыбкой рассказывала Аслауг.

Эти рецепты у мамы Бё теперь перенимают спутницы главных биатлонных братьев — возлюбленные Тарьея и Йоханнеса не раз постили фото вкусного семейного ритуала. Йоханнес уже полтора года как женат: его избранница — юрист из Осло по имени Хедда. Девушка Тарьея — владелица медиабизнеса и продюсер Гита Симонсен.

Появление Йоханнеса в мировом топе и «бодиумы»

Йоханнес младше Тарьея на пять лет. Соответственно, и в мировую элиту Бё-младший ворвался, когда старший брат уже был олимпийским чемпионом и обладателем Большого хрустального глобуса.

Йоханнес одержал первую викторию на Кубке мира в 2013-м — рыжему Бё к тому моменту было всего 20.

— Я всю жизнь говорил, что этот парень будет успешен, — хвалил брата в интервью TUT.BY Тарьей. — Когда Йоханнесу исполнилось 18, уже было видно, как он хорош. Нам обоим повезло с генами, природным талантом, который либо дан человеку, либо нет.

Хотя до 16 лет Йоханнес параллельно с биатлоном занимался футболом и мечтал о карьере в этом виде спорта. Правда, родители как истинные скандинавы оставались преданными фанатами зимних видов и настояли на биатлоне. На вопрос, какое амплуа выбрал бы рыжик на поле, Йоханнес отвечал:

— Я был бы полузащитником.

— Да он сидел бы на скамейке запасных, — троллил брата Тарьей.

Крутые шутки и тонкий юмор — отличительная черта норвежских братьев. Они с удовольствием подкалывают соперников, но больше всего не щадят друг друга.

— Сложно сказать, у кого в нашей семье самое крутое чувство юмора. Мы обожаем подшучивать друг над другом, а особенно — над мамой, — с улыбкой признавался Тарьей.

По словам братьев, родители смотрят все гонки, а переживают больше за того из сыновей, кто идет позади. А вот лучшие дни в календаре для всего семейства — это «бодиумы» (гонки, в которых обоим братьям удается взобраться на пьедестал почета). В этом сезона таких подиумов было уже два — в спринте Эстерсунда и масс-старте Анси.

— Даже если моя гонка выдалась ужасной, я все равно счастлив, если Йоханнес побеждает. Значит, у семьи Бё все равно хороший день, — не раз подчеркивал Тарьей.

Борьба за глобус и психология

На вопрос, как Йоханнесу Бё удается справляться с прессингом, пропускать мимо ушей постоянные сравнения с Мартеном Фуркадом и выдавать викторию за викторией, Тарьей как-то ответил:

— Наверное, Йоханнес просто думает об этом намного меньше, чем окружающие. Работает ли он с психологом? Нет, он сам отлично справляется с этой ролью. Ну, еще я иногда могу помочь.

На данный момент оба Бё идут в топ-6 тотала и сохраняют шансы на Большой хрустальный глобус. Такого за всю карьеру братьев еще не было: когда Йоханнес взобрался на олимп и начал бороться с лидерами Кубка мира, Тарьей, наоборот, сдал позиции и несколько сезонов страдал от проблем со здоровьем, отставая от брата по очкам в общем зачете на пару сотен баллов.

— Это так замечательно — снова быть старым добрым Тарьеем, это совершенно новый опыт. Я вернулся, — говорил на старте нынешнего сезона старший Бё. — Здорово иметь возможность использовать все передачи на гоночной машине.

Я очень хорошо тренировался и пытался найти рецепт, который приводил меня к золоту. Это отличное чувство, когда ты в состоянии бороться за победу и не так много секунд до Йоханнеса.

Сейчас Йоханнес проигрывает промежуточному лидеру Мартерну Фуркаду несколько позиций в тотале из-за пропуска январских стартов по уважительной причине — появления на свет сына Густава.



Фото Дениса Костюченко, vk.com/belarusbiathlon

Тарьей же в отсутствии брата тоже подотстал, но племянник здесь не при чем — дело в простуде, которую старший Бё перенес в праздники.

Впрочем, главные разборки этого сезона сто процентов еще впереди, уверяет Тарьей Бё:

— Дальше будет жесткая борьба. Йоханнес быстро вернется. И мы все должны бороться, чтобы встретить его и дать отпор.

А потом можно и по булочке с корицей.

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