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Шутники братья Бё росли в многодетной семье, ходили на мессы, а у их мамы - черный пояс по булочкам
Источник материала: Tut.by
Сегодня братья Бё — суперзвезды мирового биатлона. Они борются за главный «хрусталь» сезона и с особым трепетом празднуют гонки, в которых удается оформить «бодиум» (когда оба брата на подиуме). SPORT.TUT.BY собрал несколько милых историй про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея, после которых вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным викингам.
Отцы и дети
Братья Бё родились в уютном горном городке Стрюн с населением меньше 10 тысяч человек. Отец Клемент много лет занимался фермерством и был членом муниципального правления Христианской партии, мама Аслауг работала физиотерапевтом.
Она признавалась, что коллеги и пациенты часто считали уместным высказывать мнение о выступлениях ее сыновей на биатлонных трассах, отчего Аслауг чувствовала себя неловко.
Всего в семье Бё пятеро детей. Старшему Расмусу Эндре сейчас 36 лет. Он успешный предприниматель, который занимается бизнес-консалтингом, а еще владеет фитнес-клубом в родном Стрюне.
Мартина Бё — 34-летняя учительница начальной школы. Далее идет 31-летний Тарьей и 26-летний Йоханнес. А за ними в 1997 году у Клемента и Аслауг родился младший сын Гете. Вплоть до взрослого возраста он занимался лыжными гонками, но все же не сделал ставку на профессиональный спорт.
Воскресная школа, булочки с корицей и очаровательные избранницы братьев
По словам родителей, все дети в семье с ранних лет росли подвижными и активными. Они любили ориентирование, лыжи, биатлон, скаутинг и музыку. Все, как один, ходили в церковную школу и посещали воскресные мессы.
На вопрос, кто доставлял родителям больше проблем, Йоханнес как-то
— Тарьей. У него была ракета в заднице. Однажды он взял биту для крикета и гонялся за нашей сестрой. Отец увидел это, отобрал биту, сломал ее и бросил в камин.
— Я как-то спросил у мамы, каково ей было воспитывать столько детей, — вспоминал уже взрослый Тарьей. — А она ответила: «Когда у тебя больше одного ребенка, это даже проще. Старшие помогают воспитывать младших». Каждую Пасху мы до сих пор встречаемся в родительском доме.
Любимым лакомством для всех пятерых до сих пор остаются мамины булочки с корицей. Братья Бё шутят, что у их мамы по меньшей мере черный пояс по булочкам.
— Я становлюсь слишком мягкой, когда Тарьей, кладя голову мне на плечо, спрашивает: «Мама, ты можешь сделать булочки с корицей?». Вы знаете, он так редко бывает дома, что я сразу таю, — с улыбкой
Эти рецепты у мамы Бё теперь перенимают
Появление Йоханнеса в мировом топе и «бодиумы»
Йоханнес младше Тарьея на пять лет. Соответственно, и в мировую элиту Бё-младший ворвался, когда старший брат уже был олимпийским чемпионом и обладателем Большого хрустального глобуса.
Йоханнес одержал первую викторию на Кубке мира в 2013-м — рыжему Бё к тому моменту было всего 20.
— Я всю жизнь говорил, что этот парень будет успешен, — хвалил брата
Хотя до 16 лет Йоханнес параллельно с биатлоном занимался футболом и мечтал о карьере в этом виде спорта. Правда, родители как истинные скандинавы оставались преданными фанатами зимних видов и настояли на биатлоне. На вопрос, какое амплуа выбрал бы рыжик на поле, Йоханнес отвечал:
— Я был бы полузащитником.
— Да он сидел бы на скамейке запасных, —
Крутые шутки и тонкий юмор — отличительная черта норвежских братьев. Они с удовольствием подкалывают соперников, но больше всего не щадят друг друга.
— Сложно сказать, у кого в нашей семье самое крутое чувство юмора. Мы обожаем подшучивать друг над другом, а особенно — над мамой, — с улыбкой
По словам братьев, родители смотрят все гонки, а переживают больше за того из сыновей, кто идет позади. А вот лучшие дни в календаре для всего семейства — это «бодиумы» (гонки, в которых обоим братьям удается взобраться на пьедестал почета). В этом сезона таких подиумов было уже два — в спринте Эстерсунда и масс-старте Анси.
— Даже если моя гонка выдалась ужасной, я все равно счастлив, если Йоханнес побеждает. Значит, у семьи Бё все равно хороший день, — не раз подчеркивал Тарьей.
Борьба за глобус и психология
На вопрос, как Йоханнесу Бё удается справляться с прессингом, пропускать мимо ушей постоянные сравнения с Мартеном Фуркадом и выдавать викторию за викторией, Тарьей как-то ответил:
— Наверное, Йоханнес просто думает об этом намного меньше, чем окружающие. Работает ли он с психологом? Нет, он сам отлично справляется с этой ролью. Ну, еще я иногда могу помочь.
На данный момент оба Бё идут в топ-6 тотала и сохраняют шансы на Большой хрустальный глобус. Такого за всю карьеру братьев еще не было: когда Йоханнес взобрался на олимп и начал бороться с лидерами Кубка мира, Тарьей, наоборот, сдал позиции и несколько сезонов страдал от проблем со здоровьем, отставая от брата по очкам в общем зачете на пару сотен баллов.
— Это так замечательно — снова быть старым добрым Тарьеем, это совершенно новый опыт. Я вернулся, —
Я очень хорошо тренировался и пытался найти рецепт, который приводил меня к золоту. Это отличное чувство, когда ты в состоянии бороться за победу и не так много секунд до Йоханнеса.
Сейчас Йоханнес проигрывает промежуточному лидеру Мартерну Фуркаду несколько позиций в тотале из-за пропуска январских стартов по уважительной причине — появления на свет сына Густава.
Тарьей же в отсутствии брата тоже подотстал, но племянник здесь не при чем — дело в простуде, которую старший Бё перенес в праздники.
Впрочем, главные разборки этого сезона сто процентов еще впереди,
— Дальше будет жесткая борьба. Йоханнес быстро вернется. И мы все должны бороться, чтобы встретить его и дать отпор.
А потом можно и по булочке с корицей.
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Несколько милых историй про детство и неспортивную жизнь Йоханнеса и Тарьея Бё, после которых вы точно не сможете оставаться равнодушными к этим обаятельным...
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