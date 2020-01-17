Следователи устанавливают обстоятельства травмирования троих мужчин и хранения боеприпасов в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 16 января около 15.30 трое мужчин находились во дворе одного из частных домов на ул.Лебединой в городе Барановичи. В этот момент один из них ударил ногой металлический предмет, находившийся на территории участка, после чего произошел взрыв.





В результате произошедшего мужчине, проживающему в этом доме, а также его 40 и 49-летнему гостям, причинены телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

Во время проведения осмотра места происшествия следователями на участке были обнаружены 2 снаряда времён Великой Отечественной войны. В настоящее время один из них уничтожен саперами, а второй обезврежен и передан для проведения экспертизы.





По данному факту Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.