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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования троих мужчин и хранения боеприпасов в Барановичах

17.01.2020 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 16 января около 15.30 трое мужчин находились во дворе одного из частных домов на ул.Лебединой в городе Барановичи. В этот момент один из них ударил ногой металлический предмет, находившийся на территории участка, после чего произошел взрыв.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования троих мужчин и хранения боеприпасов в Барановичах

В результате произошедшего мужчине, проживающему в этом доме, а также его 40 и 49-летнему гостям, причинены телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

Во время проведения осмотра места происшествия следователями на участке были обнаружены 2 снаряда времён Великой Отечественной войны. В настоящее время один из них уничтожен саперами, а второй обезврежен и передан для проведения экспертизы.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования троих мужчин и хранения боеприпасов в Барановичах

По данному факту Барановичским МОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 Уголовного кодекса. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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  По данным следствия, 16 января около 15.30 трое мужчин находились во дворе одного из частных домов на ул.Лебединой в городе Барановичи. В этот момент один из них...
 
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