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В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев

17.01.2020 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре двое мужчин проникли в квартиру, связали ее хозяев и украли деньги.  

По информации МВД, происшествие случилось днем 17 января. Местная жительница сообщила, что к ней пришли двое мужчин в черной одежде, масках и представились сотрудниками специального подразделения.  

Неизвестные связали хозяйку и хозяина, некоторое время находились в квартире, а затем скрылись.  

В Мозыре двое мужчин ворвались в квартиру, связали и ограбили хозяев
Фото: МВД  

Женщина смогла освободиться и сообщить о случившемся правоохранителям. Потерпевшая проверила содержимое тумбочки – из нее пропала крупная сумма денег.  

На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, Департамента охраны, следственно-оперативная группа.  

На розыск неизвестных ориентированы все наряды милиции.  

На прошлой неделе в Гомельском районе неизвестный ограбил банк (читать далее).   

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Новости Беларуси. В Мозыре двое мужчин проникли в квартиру, связали ее хозяев и украли деньги.   По информации МВД, происшествие случилось днем 17 января. Местная...
 
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