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В Минске пытаются угадать, что задумал Путин

17.01.2020 18:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный Минск пытается понять, как и с кем дальше вести переговоры по вопросам белорусско-российской повестки дня. Эксперты строят версии относительно того, чем изменения в системе госуправления России чреваты для Беларуси. Мнения они высказывают противоположные.

Официальные источники сообщили, что тему дальнейшего взаимодействия по проблемным вопросам белорусско-российской повестки дня в свете смены правительства в РФ обсудили по телефону премьер Беларуси Сергей Румас и посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Александр Лукашенко был занят переговорами с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньша, пишет "Независимая газета".

В ходе визита было заявлено, что уже в начале апреля может состояться визит белорусского лидера в Ригу.

Эксперты тем временем озабочены происходящим на восточном направлении. В частности, тем, как повлияет на отношения Беларуси и России и судьбу союзной интеграции смена правительства в РФ и готовящаяся реформа госуправления в этой стране.

Отправной точкой рассуждений местных аналитиков является тезис о том, что углубленная интеграция нужна была президенту России Владимиру Путину для того, чтобы остаться у власти в качестве главы Союзного государства Беларуси и России. На основании последних заявлений российских руководителей отдельные аналитики делают вывод, что Владимир Путин отказался от этого варианта. В частности, об этом пишет политический обозреватель Александр Федута.

«Путин от нас отвязался, мы чужие на этом празднике жизни. Теперь уже совсем. Беларусь не участвует в этом сценарии, для нее роль не предусмотрена», – так он оценивает происходящие в России перемены.

Правда, по мнению аналитика, ничего хорошего в этом для Беларуси нет, поскольку в новой ситуации России нет никакого смысла завлекать Белоруссию «плюшками» в виде экономических дотаций.

«Обстреливать нас не будут, но бить будут больно. Экономически», – говорит он.


Похожей точки зрения придерживается и политический обозреватель Артем Шрайбман. Он убежден, что сейчас президент России переключит внимание на внутренние проблемы.

«На внешнеполитические мелочи, вроде нас с нашей интеграцией, остается намного меньше времени и интереса», – полагает он.

По мнению эксперта, «дорожные карты» и прочие «атрибуты» интеграции будут убраны далеко и надолго, что хорошо для сохранения суверенитета, но чревато нарастанием экономических проблем все по той же причине, которую называют и другие эксперты, – «прикармливать смысла нет».

«Возможно, по инерции Москва будет проталкивать и дальше идею углубления интеграции с Беларусью. Но разве что только ради удобного повода, чтобы резко уменьшить экономическую помощь Беларуси», – полагает политолог Валерий Карбалевич.

Впрочем, есть и такие эксперты, которые считают, что для Беларуси принципиально ничего не изменилось. Например, экс-председатель Верховного совета 12-го созыва Мечислав Гриб считает, что российские власти не собираются отказываться от идеи расширения своей страны и соответственно присоединения Беларуси по сценарию, изложенному в Союзном договоре.

«Все изменения, которые запланировал Путин, не противоречат объединению двух государств, напротив – они будут приветствоваться», – считает он.

Эксперты также обращают внимание на то, что претендовать на управление этим государством, к созданию которого стремится Кремль, Александр Лукашенко уже не сможет – в Конституции планируется прописать, что президентом не может быть тот, кто хоть когда-нибудь имел гражданство другой страны.

Москва не ослабит внимания к Беларуси, считает политический обозреватель Александр Класковский. Вне зависимости от того, какой вариант транзита власти выберет Путин, успех в «собирании земель» добавит ему популярности, полагает он.

«Характерные для России великодержавные интенции, распространенный там взгляд на белорусскую независимость как на историческое недоразумение, которое надо исправить, – мотивы настаивать на «углублении интеграции», – пишет эксперт.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный Минск пытается понять, как и с кем дальше вести переговоры по вопросам белорусско-российской повестки дня. Эксперты строят версии относительно того,...
 
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