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В гимназии Дзержинска открыли Steam-центр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый кабинет оснащен по последнему слову техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь появились современные ноутбуки и Lego-конструкторы. Образовательное пространство дает возможность школьникам углубленно заниматься программированием и робототехники. Кстати, педагоги не остаются в стороне и проходят курсы по повышению квалификации.
Анжела Нефедова, руководитель Steam-центра гимназии Дзержинска:
Егор Кузовков, учащийся гимназии Дзержинска:
Следующим в планах руководства школы – создание направления по 3D-программировании. Для этого в центр приобрели 3D-принтер.
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Новости Беларуси. Новый кабинет оснащен по последнему слову техники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь появились современные ноутбуки и...
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