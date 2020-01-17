Руководство пограничного ведомства, Гродненской области и представители силовых структур подвели итоги взаимодействия в минувшем году (Будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





В Вороново на базе маневренной группы Лидского пограничного отряда состоялось очередное заседание комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики в Гродненской области. В нем приняли участие председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо, помощник Президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, заместитель председателя Гродненского облисполкома Иван Жук.







Территорию Гродненщины можно назвать самым пограничным регионом страны. По двенадцати районам из семнадцати проходит государственная граница с Польшей и Литвой. В регионе размещается три крупных пограничных формирования — Гродненская и Сморгонская пограничные группы, Лидский погранотряд, действует 21 пункт пропуска. Именно здесь пресекается наибольшее количество попыток обойти законодательство при пересечении Государственой границы, перемещении материальных ценностей.













— Географическое положение Гродненщины накладывает особую ответственность по охране рубежей не только на пограничное ведомство, но и на органы власти, местное население, — отметил в ходе совещания Иван Алейзович ЖУК. — В прошлом году на реализацию мероприятий государственной пограничной политики из бюджета области выделено более 115 тыс. рублей, которые были направлены на обустройство пунктов упрощенного пропуска, установку предупреждающих аншлагов, обновление памяток для населения. Шефскую помощь в размере 417 тыс. рублей оказали предприятия области.





























В ходе совещания был также проанализирован уровень материального и идеологического взаимодействия местных властей, организаций, населения с территориальными органами пограничной службы отдельных районов. По итогам года отметили самых активных добровольных помощников по защите рубежей. Награды областного исполнительного комитета и районного Совета депутатов были вручены членам добровольных дружин области Виктору Моджиевскому и Ивану Кунцевичу.











Участниками мероприятия был выработан и подписан план работы комиссии на предстоящий год.

Ольга ВОРОБЬЕВА

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.