Науседа назвал БелАЭС проблемой для всего Евросоюза

reform.by со ссылкой на Delfi . По его словам, беларусская АЭС – проблема не только Литвы, Латвии и Польши, но и Евросоюза в целом, сообщаетсо ссылкой на





Науседа заявил, что Литва продолжает конструктивные дискуссии по поводу БелАЭС с Польшей, Латвией и Эстонией.





«Прежде всего мы говорим, что Литвы решила не покупать электроэнергию, выработанную потенциально небезопасной АЭС, если она заработает в ближайшем будущем. Польша решила то же самое. Латвия и Эстония еще полностью не определились», – сказал Науседа.





Он напомнил о принятых в Литве законах, которые закроют электроэнергии с БелАЭС доступ на литовский рынок. По его словам, Беларусь восприняла это серьезно. «Они поняли, что Литва сделала твердый выбор, и сейчас пытаются найти какой-то выход», – сказал Науседа.









Науседа не раз призывал страны ЕС, и особенно ближайших соседей выступить с единой позицией по БелАЭС, однако признавал, что Литва и Латвия имеют разногласия по этому вопросу. Латвия заявляла, что после отказа Литвы импортировать электроэнергию из Беларуси готова перенести торговлю на латвийско-российскую границу.





16 января на встрече премьер-министров Беларуси и Латвии стороны обсуждали вопрос прямых поставок электроэнергии в Латвию, минуя сопредельные страны.