Источник материала: Новости Волковыска

В школах Республики Беларусь появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию, которые будут преподавать предмет «Допризывная и медицинская подготовка», а также отвечать за соответствующее направление обучения, о чем сказано в постановлении Минтруда и соцзащиты РБ №57, опубликованном 16 января 2020-го Национальным правовым интернет-порталом.

Национальный правовой интернет-портал опубликовал Единый квалификационный справочник должностей служащих. Согласно произошедшим в нем изменениям, теперь в школах Беларуси появятся руководители по военно-патриотическому воспитанию.

Данные изменения были внесены в справочник на основании постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь №57 от 21 ноября 2019 года.

Руководители по военно-патриотическому воспитанию станут:

формировать у школьников патриотическое осознание и морально-психологические качества, необходимые, чтобы защищать Родину;

формировать необходимые знания и умения, чтобы принимать участие в республиканских соревнования военно-патриотического плана;

планировать, организовывать и воспитывать детей в рамках военно-патриотического направления.

Согласно постановлению, претенденты на эту должность должны обладать высшим педагогическим образованием (либо пройти переподготовку по этому профилю), а также должен быть опыт военной службы либо окончание военной кафедры вуза.

Такой руководитель должен знать Кодекс об образовании, закон о воинской обязанности и воинской службе, иные НПА.

Также постановлением квалификационная характеристика должности «корпоративный секретарь акционерного общества» перенесена из раздела «специалисты» в раздел «руководители».