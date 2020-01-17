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Белоруска Анна Сола в Рупольдинге стреляла по мишеням россиянки

17.01.2020 19:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

17 января в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону белорусская женская сборная заняла 12-е место. Уже после её завершения россиянка Кристина Резцова заявила, что по её мишеням ошибочно стреляла соперница, передает "Еврорадио".

"Получается, что я сделала три выстрела, а она уже две мишени закрыла, и мне пришлось делать два выстрела прямо в свою закрытую установку, поскольку нельзя оставлять неотстрелянные патроны", — рассказала биатлонистка в эфире "Матч ТВ". Она уверена, что сделала всё правильно и к ней не может быть штрафных санкций.

Позже стало известно, что этой неизвестной биатлонисткой, которая "помогла" Резцовой, была белоруска Анна Сола. Как информирует pressball.by, Сола избежала дисквалификации для себя и всей команды. Санкции были бы применены, если бы она отправилась на штрафной круг с неотстрелянными дополнительными патронами. Что касается стрельбы по чужой мишени, то ей был зачислен промах — якобы она стреляла правильно, но не попала в мишень. Кстати, сборная России в эстафете была 11-й.


Анне Сола через месяц исполнится 24 года. Она — уроженка Шумилино Витебской области. В Кубке мира дебютировала в декабре 2015-го в то время, когда лидером белорусской сборной была легендарная Дарья Домрачева. На днях Сола заняла 4-е место в женском спринте — лучший результат в её карьере.
 
 
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17 января в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону белорусская женская сборная заняла 12-е место. Уже после её завершения россиянка Кристина Резцова...
 
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