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Романчук рассказал, что будет, если у Лукашенко откроется особая чакра

17.01.2020 19:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный экономист делает прогнозы.

Ярослав Романчук напоминает, что ВВП на душу населения Беларуси в 2019 году составил 6682 доллара, то более чем на 40% меньше, чем в среднем в мире.

– Для Беларуси это был год продолжения стагнации, – пишет эксперт. – Реальный ВВП вырос на 1,2%. В номинальных BYN-рублях он увеличился на BYN10,38 млрд. В $-долларах ВВП по итогам 2019-го составил $63,2 млрд и прирос на $3,6 млрд. В долларовом выражении ВВП страны вырос на 6% по сравнению с ростом на 8,9% в прошлом году.

Экономист отмечает, что по сравнению с экономическим дном 2016 года, когда ВВП был на уровне $48,1 млрд, наша экономика добавила более $15 млрд. Но до исторического максимума 2014 года ($78,6 млрд) не хватает еще $15,4 млрд.

– То есть за пять последних лет мы даже половину пути к пику 2014 года не прошли. А премьер-министр Сергей Румас в конце 2019-го заявил, что ресурсы старой модели практически исчерпаны, – продолжает он. – Среднегодовые темпы роста в BYN-рублях в первые четыре года пятой пятилетки (2016-2020) составили 1% ВВП. Это в 3,5-4 раза ниже среднемировых темпов и более чем в шесть раз медленнее темпов развития Китая. В 2019 году Украина, Польша, Литва выросли почти на 4% ВВП. Но белорусские власти упорно не хотят отказываться от той модели, которая давно себя изжила.

В долларовом выражении среднегодовые темпы роста в период пятой пятилетки составили 3,3%. В 2015 году наш долларовый ВВП грохнулся на 27,7%, а в 2016-2019гг. набрал 28,6%. До цели «ВВП – $100 млрд» нам осталось почти $37 млрд.

По подсчетам Романчука, если в долларовом выражении мы будем развиваться, как в период 2016-2019 (среднегодовая прибавка $1,7 млрд.), то добьемся этого показателя примерно через 22 года, т. е. не в 2025 году, а в 2042-м.

– В это время Лукашенко будет 88 лет. Теоретически допустимо, что он будет радоваться достижению этого показателя в рамках X пятилетки. Это как раз тот случай, когда результат – ничто, а путь к нему – все.

По прогнозам эксперта, с учетом внешнеэкономических факторов в 2020 году может быть рецессия. Старая экономика болезненно будет слезать в нефтяной иглы, а также лечить опасную монозависимость от российского рынка.

– В идеале такой децентрализацией и структурными трансформациями должны заниматься сотни тысяч частных собственников, – считает Ярослав Романчук. – В Беларуси же львиную долю важных экономических решений продолжает принимать тысяча номенклатурных начальников и «красных директоров». Они остаются в мотивационной парадигме галочно-палочной системы, а не в режиме полноценных рыночных индикаторов оценки качестве работы.

Так что путь к восстановлению белорусской экономики предстоит длинный и сложный. На старой телеге в мир IV промышленной революции не въедешь. Разве что у Лукашенко под воздействием нематериальных факторов (влияние близких родственников, партнеров, внешней или божественной красоты/гармонии) откроется чакра видения свободной, рыночной, народной Беларуси.

Чем черт не шутит. Даже ружье, висящее на стене 25 лет, может выстрелить. Остается верить в чудо. Или просушить порох.
 
 
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