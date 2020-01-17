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Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У работников с особыми условиями труда теперь больше вариантов выбора льготной пенсии. Это одна из новаций указа главы государства от 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ подписан по итогам недавнего совещания Президента с руководством Совета Министров, где в том числе рассматривали и вопрос профессионального пенсионного страхования.
Алена Сырова, корреспондент:
Все, о чем будем говорить дальше, касается только тех, кто отработал в особых условиях более половины льготного стажа (то есть свыше 10 лет) до 1 января 2009 года. Такие работники оказались в так называемой ловушке. Они не успели накопить достаточную сумму, чтобы комфортно жить на пенсии.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Работники обращались к нам по поводу того, что хотели сохранить пенсию по старым правилам и продолжать работу. А наниматели хотели сохранить квалифицированных специалистов, чтобы те могли продолжить свою работу дальше. Это коснулось не только трактористов и доярок, но и швей, и работников городского общественного транспорта, бортпроводников, и многих других. По нашим самым скромным подсчетам, это порядка 20 тысяч человек, из них около половины заняты в сельском хозяйстве.
Профсоюзы вышли с инициативной дать возможность тем, кто отработал больше половины необходимого стажа до 1 января 2009 в особых условиях, не переходить в профессиональную пенсионную систему. Глава государства поддержал.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Главное, что сейчас у работников появился выбор: продолжать работать в неблагоприятных условиях и накапливать средства на персональном счете или получать обычную пенсию.
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Новости Беларуси. У работников с особыми условиями труда теперь больше вариантов выбора льготной пенсии. Это одна из новаций указа главы государства от 17 января,...
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