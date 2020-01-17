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Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то сейчас уже приближается к 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Что будет с крупными мусорными полигонами? Как инвесторы приходят в бизнес по переработке отходов? И когда за тару сможем вернуть деньги (хорошо забытая еще советская практика)?
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Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования
Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то...
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