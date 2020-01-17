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Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования

17.01.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то сейчас уже приближается к 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Национальной стратегией определено, что мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50 % извлечения отходов из объема образования. В настоящее время есть поручение правительства, Администрации Президента, чтобы внимательно еще раз изучить все сроки, все возможные варианты и по возможности их максимально сократить с учетом возможных инвестиций в данную отрасль, с учетом привлечения современных технологий, ноу-хау, в том числе изучить возможности направления отходов на переработку в части изготовления RDF-топлива, в части энергетического использования для целей отопления.

Виталий Смирнов: мы в 2035 году должны достигнуть не менее 50% извлечения отходов из объема образования

Что будет с крупными мусорными полигонами? Как инвесторы приходят в бизнес по переработке отходов? И когда за тару сможем вернуть деньги (хорошо забытая еще советская практика)?

Большое интервью смотрите 19 января в программе «Неделя».

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Новости Беларуси. В стране ежегодно увеличивается объем переработанных коммунальных отходов. Если 10 лет назад доля вторичных ресурсов составляла менее 10 %, то...
 
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