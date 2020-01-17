Граждане ЕАЭС получили равные права при посещении музеев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России музеи, театры и консерватории посещают около 40% граждан. Чем выше уровень образования, тем чаще россияне посещают учреждения культуры. В музеи и на концерты женщины ходят чаще мужчин. Самые активные посетители учреждений культуры – люди в возрасте от 25 до 34 лет. В двадцатку лидеров по числу посетителей вошли музеи Москвы и Санкт-Петербурга. На первом месте Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Ежегодно постоянную экспозицию и выставки Эрмитажа посещают более 4,5 млн человек. В 2019 году Музеи Московского Кремля приняли более 3 млн посетителей.

Гости посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату и выставки. В 2019 году музей-заповедник «Петергоф» занял пятое место в мировом рейтинге. За год на петербургские парки и фонтаны приехали посмотреть более 6 млн человек.

Граждане ЕАЭС больше не считаются иностранцами при покупке билетов для посещения учреждений культуры. Повысит ли это посещаемость, в эфире телеканала «МИР 24» рассказали заместитель директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии Вячеслав Драгун и доктор экономических наук Ирина Новикова.

- Вопрос Евразийской комиссии. Вам поступали жалобы на разницу в ценах, раз вам пришлось вмешиваться в ситуацию?

Вячеслав Драгун: Да, действительно, были обращения граждан и официальное обращение из Министерства экономического развития РФ о существующем диспаритете цен. У нас есть протокол об услугах, 16-е приложение к договору о ЕАЭС, где указано, что при оказании услуг должны предоставляться равные условия поставщиками потребителям и не должна допускаться дискриминация. Мы провели мониторинг во все пяти странах союза и выявили диспаритет цен. После чего страны взяли на себя обязательства привести свои нормативные акты, цены и тарифы в соответствие с договором.

- Насколько охотно пошли навстречу учреждения культуры, ведь они потеряли часть дохода?

Ирина Новикова: В Беларуси уже давно действует карта гостя, карта туриста, которые можно купить и пользоваться от одного дня до трех лет. Она дает бесплатный вход в музеи. Не думаю, что наши музеи потеряли очень много, поскольку цены на билеты в них намного ниже, чем в московские и петербургские. Также есть дни бесплатного посещения для всех – и для граждан, и для иностранцев.

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