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Президент внес изменения по назначению пенсий для некоторых работников

17.01.2020 20:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент внес изменения по пенсионному обеспечению для отдельных работников, сообщает пресс-служба главы государства. Изменения касаются профессиональных пенсий, а точнее тех, кто занят в особых условиях труда. Новшества предусмотрены президентским указом № 15.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Работникам, которые трудятся в особых условиях, разрешили выходить на досрочную льготную пенсию

В Беларуси пенсии, связанные с завершением профессиональной деятельности, делятся на несколько видов. Среди основных из них — трудовая пенсия по возрасту, пенсия за выслугу лет и профессиональная пенсия (ее назначают тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда).

Изменения, которые вводятся президентским указом № 15, касаются профессиональных пенсий. Система профессионального пенсионного страхования начала действовать с 1 января 2009 года, а накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей. Работникам назначают досрочную профессиональную пенсию при отработке им после 1 января 2009 года более половины нужного льготного стажа.

Нынешним президентским указом работникам, выработавшим на 1 января 2009 года не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, разрешают выходить на досрочную льготную пенсию (пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет) взамен досрочной профессиональной пенсии.

«Указанная пенсия назначается из средств общей пенсионной системы, — поясняют в Минтруда. — Таким образом, лица, отработавшие до 1 января 2009 г. не менее половины требуемого льготного стажа, будут иметь право на назначение досрочной льготной пенсии в общей пенсионной системе взамен досрочной профессиональной пенсии в системе профессионального пенсионного страхования».

Изменение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Поднимут взносы на пенсионное страхование

Президентским указом также повышают тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование работников, которые заняты на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности. Тарифы поднимут больше чем в 2 раза, уточняют в Минтруда. При этом повышение не коснется работников, занятых работах с особыми условиями труда по спискам № 1 и № 2.

«Предусмотренные меры позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников, имеющих длительный стаж работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования», — отмечает пресс-служба президента.

Эти изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

А что с работниками, которые до 2009 года не выработали нужный стаж

В Минтруда отмечают, что работникам, которые заняты на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности, и которые до 1 января 2009 года отработали меньше половины льготного стажа или у них вообще не было такого стажа до этой даты, имеют право формирования досрочной профессиональной пенсии. «В таком случае работодатель будет уплачивать за этого работника обязательные взносы на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН)», — уточняют в ведомстве.

Такие работники также могут выбирать вместо досрочной профессиональной пенсии дополнительную профессиональную пенсию, которая будет назначаться по достижении общеустановленного пенсионного возраста (в размере БПМ) за счет сформированных пенсионных сбережений дополнительно к пенсии по возрасту.

Кроме того такие работники могут получать ежемесячную доплату к зарплате вместо указанного страхования. «Ее размер определяется работодателем, но не может быть менее суммы взноса на профессиональное пенсионное страхование за этого работника. То есть взносы вместо уплаты в бюджет фонда на цели профессионального пенсионного страхования будут выплачиваться самому работнику к заработной плате», — поясняют в Минтруда.

 
 
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Изменения касаются профессиональных пенсий, а точнее тех, кто занят в особых условиях труда.
 
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