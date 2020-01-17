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Как кочегар «заработал» в «Великом камне» почти 10 тысяч рублей за неполный месяц

17.01.2020 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрею Кикуну помог независимый профсоюз РЭП.

Андрей Кикун с 16 октября работал оператором котельной 3-го разряда в ООО «МАЗ-Вейчай», которое является резидентом индустриального парка «Великий камень». Ему полагалась зарплата 780 рублей в месяц, пишет praca-by.info.

12 ноября А.Кикуна отстранили от работы. На его имя был подготовлен трудовой контракт на год, который владелец предприятия не подписал. А при увольнении отказал оператору в окончательном расчёте.

Уволенный кочегар обратился за юридической помощью в профсоюз РЭП, который помог составить исковое заявление в суд.


Суд Смолевичского района под председательством судьи Лины Бородич постановил: признать заключенным годовой трудовой контракт, заключенный 16 октября 2019 года.

Суд обязал ООО «МАЗ-Вейчай» выплатить Андрею Кикуну возмещение в размере десятикратного среднемесячного заработка в сумме 7.820 рублей. Вдобавок суд взыскал в пользу кочегара 589.34 рубля зарплаты и 782 рубля денежной компенсации морального вреда.

-Суд принял взвешенное и обоснованное решение, и показал всем иностранным нанимателям, что у белорусов есть трудовые права, которые нужно соблюдать, – отметил правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.
 
 
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