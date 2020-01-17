Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ордена, медали и звания заслуженных. Это давняя традиция – чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.





Признание на высшем уровне – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Ну а приятным бонусом для награжденных сегодня стала экскурсия по Дворцу Независимости.

Все детали в репортаже Виктории Ходосок. Подробности в видеоматериале .



