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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ордена, медали и звания заслуженных. Это давняя традиция – чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. Александр Лукашенко отметил, что труд каждого важен для государства, а высокие результаты вызывают чувство гордости за белорусский народ.
Признание на высшем уровне – это еще и доверие, которое вдохновляет воплощать в жизнь самые амбициозные планы. Ну а приятным бонусом для награжденных сегодня стала экскурсия по Дворцу Независимости.
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Александр Лукашенко на вручении госнаград: «Здесь собрались представители практически всех важнейших сфер жизни»
Новости Беларуси. Государственные награды 17 января во Дворце Независимости получили 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ордена, медали и...
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