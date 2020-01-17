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Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нашлись после того, как гомельчане в апреле 2019 года в рамках
Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме здесь что ни квартира, то большая семья. На новую школу 10 лет назад рассчитывали все. Но надежды растаяли как первый снег.
Оксана Байдалова, жительница Гомеля:
Работы остановились полностью в 2014-м. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправляются мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.
Татьяна Лукьянская, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома:
Проблема в городе известная, но деньги на ее решение появились только после того, как жители Гомеля задали «Свой вопрос Президенту» во время
Александр Добриян, корреспондент:
Новая школа рассчитана на 730 учеников. При этом проект предусматривает сразу несколько спортивных залов и бассейн. Группы продленного дня будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Строителям предстоит возвести пять зданий.
Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:
Строительство этой школы – один из двух с половиной тысяч вопросов, заданных белорусами весной 2019 года в рамках акции «Ваш вопрос Президенту». Часть из них нашли свое решение практически сразу, часть требовала детального изучения либо существенного финансирования. Несмотря на это, в перспективе все они будут решены, поскольку находятся на особом контроле.
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Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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