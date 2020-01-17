Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нашлись после того, как гомельчане в апреле 2019 года в рамках «Большого разговора» рассказали о своей проблеме главе государства.

Подробнее об этой истории наш корреспондент Александр Добриян.





Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме здесь что ни квартира, то большая семья. На новую школу 10 лет назад рассчитывали все. Но надежды растаяли как первый снег.





Оксана Байдалова, жительница Гомеля:

Когда началось строительство этой школы, мы, конечно, надеялись, что старший ребенок как минимум закончит эту школу. Потом надеялись, что средний ребенок хотя бы в первый класс пойдет. Но мы уже в шестом классе учимся, а школа никак не достроится. Единственная надежда – что младший ребенок, может быть, пойдет в эту школу.





Работы остановились полностью в 2014-м. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправляются мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.





Татьяна Лукьянская, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома:

Существует острая потребность в ученических местах именно в этом микрорайоне. Близлежащая школа – шестьдесят шестая – рассчитана всего лишь на 930 мест. Сегодня в ней обучаются более 1600 учащихся. Острая потребность возникла еще в 2011 году.





Проблема в городе известная, но деньги на ее решение появились только после того, как жители Гомеля задали «Свой вопрос Президенту» во время «Большого разговора» . Спустя 61 месяц после консервации строения на объекте снова закипела работа.





Александр Добриян, корреспондент:

Возобновлению строительства способствует даже погода. Аномально теплая зима позволяет каменщикам работать без использования специальных морозостойких растворов.





Новая школа рассчитана на 730 учеников. При этом проект предусматривает сразу несколько спортивных залов и бассейн. Группы продленного дня будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Строителям предстоит возвести пять зданий.





Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:

Объект беспрецедентный, потому что на территории в 5 гектаров площадь застройки составляет 4,5 гектара. С инженерной точки зрения данный объект должен возводиться более 21 месяца (согласно проектно-сметной документации). Мы ставим себе задачу реализовать данный объект куда раньше запланированного срока.





Строительство этой школы – один из двух с половиной тысяч вопросов, заданных белорусами весной 2019 года в рамках акции «Ваш вопрос Президенту». Часть из них нашли свое решение практически сразу, часть требовала детального изучения либо существенного финансирования. Несмотря на это, в перспективе все они будут решены, поскольку находятся на особом контроле.



