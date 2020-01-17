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В Беларуси поменялись подходы к досрочным пенсиям

17.01.2020 21:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работники, которые до 1 января 2009 года выработали не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, получат право на досрочную льготную пенсию согласно закону «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону «О профессиональном пенсионном страховании». Это предусмотрено указом №15, который подписал сегодня Александр Лукашенко.

Также с 1 января 2021 года повышаются тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование для некоторых категорий работников, которые работают полный рабочий день на работах с особыми условиями труда, пишет reform.by

Документ позволят повысить уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения работников с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда, сообщает пресс-служба президента. Принятые меры также помогут увеличить размеры пенсий в системе профессионального пенсионного страхования.
 
 
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Работники, которые до 1 января 2009 года выработали не менее половины необходимого льготного стажа в особых условиях труда, получат право на досрочную льготную...
 
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