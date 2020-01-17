Орденом Матери награждены 4 жительницы Гродненской области

Источник материала: Новости Волковыска

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 4 жительницы Гродненской области. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 16 января 2020 года. Среди награжденных нет многодетных матерей Волковысского района.

Отметим, что Орденом Матери ещё награждены 25 жительниц Витебской и Могилевской областей.

В числе награжденных старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД Поставского райисполкома Мария Ивлиева, библиотекарь Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Екатерина Красная, корреспондент Слонимского кабельного телевидения Екатерина Романовская, санитарка Дятловской центральной районной больницы Светлана Тодоронеко, слесарь механосборочных работ предприятия "Универсал Бобруйск" Белорусского общества глухих Валентина Афанасьева, ветеринарный врач ОАО "Добоснянское" Кировского района Елена Кисель.





Орден Матери в Беларуси в 2020 году

Орден Матери в Беларуси – государственная награда, вручаемая гражданкам Беларуси, имеющим от пяти детей. Женщина может награждаться после того, как последнему родившемуся исполнится год (ее остальные дети должны быть живы). В расчет принимаются также дети:

безвестно пропавшие либо погибшие при защите страны и ее интересов, при попытке спасти человеческую жизнь или обеспечить правопорядок и законность;

усыновленные согласно законодательству;

умершие от ран, травм, заболеваний, полученных по вышеперечисленным причинам;

умершие от профзаболеваний или увечий производственного характера.

Белорусский орден Матери учрежден указом президента Республики Беларусь в 1995 году и стал преемником советской традиции поощрения многодетных матерей на государственном уровне.

Если женщина имеет как минимум 15-летний стаж работы, то она может выйти на пенсию в 50-летнем возрасте.

Обладательницы награды могут рассчитывать на получение повышенной пенсии с 55-летнего возраста. На аналогичную льготу независимо от возраста имеет право многодетная мать, являющаяся инвалидом. Размер повышение устанавливается индивидуально, его максимально допустимый предел – 250% минимальной пенсии по возрасту.