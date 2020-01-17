Рост заработной платы и поддержка молодых специалистов. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович посетил Берестовицкий район

Источник материала: Вороновская газета





Ключевыми темами во время единого дня информирования в коллективах Берестовицкой центральной районной больницы и агрофирмы «Старый Дворец» стали занятость населения и уровень заработной платы. Эти вопросы волнуют жителей как области, так и республики.





Во время встречи члены трудовых коллективов могли задать представителям органов власти интересующие вопросы. Медиков интересовало, какие законодательные акты, касающиеся сферы здравоохранения, рассматриваются в Совете Республики Национального собрания и планируется ли привлекать инициативную молодежь к законотворческой деятельности на республиканском уровне.





– На рассмотрении сейчас находятся два законопроекта, имеющих прямое отношение к медицинской сфере. Во втором чтении будет принят закон о лекарственных средствах. Он направлен на то, чтобы сделать рынок лекарственных средств еще более прозрачным, – отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. – Что касается участия молодежи в законотворчестве, то здесь разработано положение о создании молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь. Молодежный парламент республиканского уровня будет насчитывать около 70 человек. Ребята будут заниматься мониторингом законов, изучать их.

Волнует работников Берестовицкой центральной районной больницы и то, как удержать в коллективе молодых специалистов. Сейчас в районе наблюдается высокий отток начинающих кадров – около 23 процентов.





– Очень важно оказать поддержку молодым специалистам: обеспечить их достойной зарплатой, комфортными условиями труда и жильем. Это делается для того, чтобы молодежь закреплялась на своих первых рабочих местах, – отметил Виктор Лискович. – Немаловажную роль в этом играют отношения в коллективе: в первую очередь поддержка коллег и наставничество. Благодаря этим факторам можно взрастить отличных профессионалов.

Не последнюю роль в решении проблем жителей региона играет депутатский корпус. Виктор Андреевич подчеркнул, что представителям органов местного самоуправления необходимо чаще встречаться с людьми, проводить личные выездные приемы граждан.





О среднемесячной заработной плате как по стране, так и в Гродненском регионе рассказал заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Берестовицкого райисполкома Владимир Филон. За прошедший год реальная заработная плата в Берестовицком районе выросла на 7 процентов. В ноябре среднемесячная зарплата составила 952 рубля. По этому показателю Берестовицкий район находится на пятом месте в области.





– По предварительным расчетам в декабре среднемесячная зарплата у нас превысила отметку в тысячу рублей, – отметил Владимир Филон. – Самые высокие зарплаты в таких отраслях, как промышленность и сельское хозяйство. Если говорить о медицине, то в среднем по центральной районной больнице в 2019 году медики получали 679 рублей в месяц. В декабре среднемесячная заработная плата выросла до 736 рублей.

В сфере занятости населения основным направлением остается содействие занятости. Инструментов много. Найти желаемую вакансию можно, например, имея на руках документы о профессиональной переподготовке, переквалификации. Зачастую решить вопрос трудоустройства помогает государственная субсидия на создание малого бизнеса. Этой возможностью воспользовались в прошлом году 4 жителя Берестовицкого района.





Повышение оплаты труда и в этом году останется в приоритете. На особом контроле находится проблема внутренней и внешней трудовой миграции. В Берестовицком районе на заработки за границу в прошлом году отправились около 20 человек. В основном это люди от 30 до 40 лет, которые имеют среднее специальное образование.

Начальник главного управления здравоохранения облисполкома Елена Кроткова сделала особый акцент на изменении системы оплаты труда бюджетников. Новшество вступило в силу с 1 января этого года.





– Сейчас задача руководителей всех лечебных учреждений состоит в том, чтобы зарплата в расчетниках до и после введения изменения не отличалась. Повышение оплаты труда работников медицинской сферы будет планомерным. В бюджете заложены средства на двукратное увеличение заработной платы как врачам, так и среднему медицинскому персоналу. Сейчас средняя зарплата у работников системы здравоохранения области 759 рублей. К сожалению, зарплаты сотрудников Берестовицкой и Новогрудской больниц по этому показателю одни из самых низких в регионе.

Во время встречи с коллективом агрофирмы «Старый Дворец» генеральный директор РУП «Гродноэнерго» Владимир Шатерник рассказал о результатах работы подшефного сельскохозяйственного предприятия за минувший год.









– Работа хозяйства направлена в первую очередь на безубыточную деятельность. Чтобы достичь высоких показателей, важно вкладываться прежде всего в человеческий ресурс. Экономически эффективное хозяйство – это работа с кадрами, в том числе контроль соблюдения производственной дисциплины, оптимизация затрат и внедрение в производство энергонасыщенной техники.

В «Старом Дворце» давно оправдала себя истина «где родился, там и пригодился». Директор агрофирмы Святослав Ковальчук работает в должности с 2017 года. Сам родом из Старого Дворца, учился в местной школе. Он хорошо знает людей, их нужды и возможности, поэтому Святославу легко работать с коллективом.





Уже более трех лет агрофирма зарабатывает больше, чем потребляет. В хозяйстве свыше 2400 гектаров пашни, поголовье крупного рогатого скота насчитывает 2400 голов. В ближайшие годы на агрофирме приступят к строительству молочно-товарного комплекса на 250 голов.





В хозяйстве созданы все условия для комфортного труда, обеспечена полная социальная поддержка каждого члена коллектива. Чтобы увидеть все своими глазами, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович отправился на мехдвор хозяйства. Недавняя реконструкция полностью преобразила здание: в помещениях светло и просторно, для работников предусмотрены бытовые комнаты с раздевалками, стиральной машиной и даже маленькой кухней.





Следующим пунктом в маршруте стал Стародворецкий ясли-сад-базовая школа. В школе учатся почти 50 ребят, еще 19 посещают ясли-сад. Местному учреждению образования большую поддержку оказывает РУП «Гродноэнерго». К следующему учебному году планируется провести реконструкцию школьного стадиона.







На беговых дорожках появится новое покрытие, рядом установят уличные тренажеры. Стадион будет полностью освещен. Благодаря этим и другим изменениям не только у учеников, но и у местных жителей появится возможность чаще заниматься спортом и вести активный образ жизни.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/