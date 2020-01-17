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Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек
Источник материала: Партизан
Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.
К 2050 году компания SpaceX планирует доставить с Земли на Марс миллион человек, строя по сто кораблей Starship в год.
Об этом сообщил ее глава Илон Маск в Twitter, пишет
Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 тыс. человек.
Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллион человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.
В планах Маска выводить на земную орбиту около тысячи космических кораблей. Они будут вылетать в течение месяца, когда Земля и Марс будут находится на близком расстоянии.
В сентябре 2019 года Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.
В ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.
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Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.
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