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Маск планирует за следующие 30 лет доставить на Марс миллион человек

17.01.2020 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.

К 2050 году компания SpaceX планирует доставить с Земли на Марс миллион человек, строя по сто кораблей Starship в год.

Об этом сообщил ее глава Илон Маск в Twitter, пишет hromadske.ua.

Каждый раз, когда орбиты Земли и Марса будут удачно расположены для полета (это происходит каждые 26 месяцев), SpaceX планирует доставлять на Марс по 100 тыс. человек.

Один из читателей Маска в Twitter уточнил, означает ли это, что компания собирается переправить на Марс около миллион человек к 2050 году. Бизнесмен подтвердил это предположение.


В планах Маска выводить на земную орбиту около тысячи космических кораблей. Они будут вылетать в течение месяца, когда Земля и Марс будут находится на близком расстоянии.

В сентябре 2019 года Илон Маск представил космический корабль Starship, который сможет доставлять грузы и людей на Марс и Луну.

В ноябре во время испытаний первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 взорвался во время испытаний.
 
 
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Компания SpaceX намерена строить по сто кораблей в год.
 
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