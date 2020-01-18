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Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

18.01.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Трудно найти человека, которого бы абсолютно не волновал квартирный вопрос. Ведь потенциальными покупателями столичного жилья являются многие. Например, те, кто пользуется съемной жилплощадью. Или кто ютится в небольшой квартире с несколькими детьми. Не говоря уж о тех случаях, когда в соседних комнатах вынуждены жить несколько семей разных поколений, пусть и родственников. И порой кажется, что именно квартирный вопрос - самый неразрешимый. Но выход есть – длительная рассрочка прямо от застройщика, прежние условия которой действуют до конца января!

Рассрочка на длительный срок - это реальная возможность поэтапной оплаты приобретаемого жилья. И у этого финансового инструмента есть очень привлекательные особенности. Именно благодаря очевидной выгодности предложения от «Дана Холдингз» – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в минувшем году решили тысячи семей.

К сожалению, мы часто бываем инертны. Кто-то не успел посетить отдел продаж компании вовремя и оформить покупку в рассрочку. Кто-то просто не решился. И по многочисленным просьбам покупателей застройщик принял решение: продлить до конца января возможность приобрести квартиры в трех жилых комплексах – «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»в рассрочку на прежних условиях!

Механизм рассрочки предельно прост и понятен. Покупатель должен внести первоначальный взнос – от 30% стоимости квартиры. Для этого можно воспользоваться как собственными средствами, так и специальным кредитом от банка-партнера на сумму до 40 тысяч рублей, который оформляется прямо в отделе продаж «Дана Холдингз».

Остальная сумма выплачивается покупателем ежемесячно равными долями в течение выбранного срока. Максимальный срок рассрочки для жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – 4 года, «Маяк Минска» – 5 лет, «Минск Мир» – 10 лет.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» – максимальный срок рассрочки 4 года

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Жилой комплекс «Маяк Минска» – максимальный срок рассрочки 5 лет

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Жилой комплекс «Минск Мир» – максимальный срок рассрочки 10 лет

При этом для оформления рассрочки и кредита на первый взнос справка о доходах или поручители вам не понадобятся. Нужен только паспорт – и можно оформлять покупку квартиры!

В качестве примера рассмотрим покупку квартиры в комплексе «Минск Мир» ценой в 120 тысяч рублей. Первый взнос - 30% или 36 тысяч рублей, который, напомним, можно оплатить с помощью партнерского кредита. Таким образом, покупателю останется внести 84 тысячи. Если использовать максимальный срок рассрочки 10 лет, получится 120 выплат по 700 рублей ежемесячно!

Согласитесь, 700 рублей в месяц – это сумма, вполне сопоставимая с ценой аренды минских «двушек» или «трешек». Но арендованная квартира через 10 лет останется в собственности своего хозяина, а приобретаемая в рассрочку станет вашей!

Важный момент: комплексы, в которых можно купить квартиру в длительную рассрочку, обладают рядом неоспоримых преимуществ. Про каждый из них мы чуть ниже поговорим отдельно, но объединяет их главное – расположение в наиболее перспективных районах Минска. Цену жилья, как шутят риэлтеры, определяют три фактора - локация, локация и еще раз локация. Расположение комплексов, которые строит «Дана Холдингз», безупречно!

Это не только современное и комфортное жилье, но и отличная инвестиция – ожидается, что после завершения строительства комплексов стоимость квадратного метра в них может достичь в эквиваленте от 3 до 5 тысяч евро! Например, в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого находится на финальной стадии, стоимость каждого «квадрата» уже выросла в два раза!

Конечно, на стоимость недвижимости влияет и расположение рядом с метро, а также наличие достаточного количества парковочных мест, что особенно важно в столице. Цена такой недвижимости на рынке автоматически увеличивается на 40%, а стоимость ее сдачи в аренду - на 20%. Все жилые комплексы застройщика «Дана Холдингз» обеспечены парковочными местами, включая вместительные паркинги. В комплексе «Минск Мир», например, осенью уже был торжественно открыт паркинг: девять уровней и вместимость до 800 автомобилей!

Многофункциональный жилые комплексы от «Дана Холдингз» – это действительно уникальная, современная, комфортная и красивая городская среда!

Престижный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» – это квартиры в новостройках в центре столицы с огромным парком прямо у дома.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада

Комплекс разместился у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада, и вместе это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом. С точки зрения экологии место в Минске просто непревзойденное!

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок

А с другой стороны – самый центр города, рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, бассейн, аквапарк, футбольные поля и теннисные корты. В общем для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Более того, детский сад вписан в проект одного из жилых зданий комплекса, но с собственной огражденной территорией. Отвести ребенка утром на занятия – проще простого, не надо вставать и собираться заранее! Кроме того, проектировать детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев» предложено знаменитому японскому архитектору Такахару Тезука - автору лучшего в мире детского сада «Фудзи». Профессор Тезука имеет собственный взгляд на процесс воспитания детей и пообещал, что реализуемый проект призван стать лучшим детским садом в Европе.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Детский сад вписан в проект одного из жилых зданий комплекса

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – в каждой мелочи. Так, закрытая территория и современная система видеонаблюдения обеспечат безопасность жителей. А для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места. Кроме того, в одном из домов будет обустроен подземный паркинг – к машине можно доехать прямо на лифте!

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением и оборудована камерами видеонаблюдения

Напомним, что квартиры в ЖК «Парк Челюскинцев» до конца января можно купить в рассрочку до 4 лет.

Комплекс «Маяк Минска» многие признают новым украшением столицы – застройщику удалось создать жилой квартал со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. Комплекс практически завершен, и уже сегодня можно сполна оценить его преимущества.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» проектировался по принципу «города в городе»

«Маяк Минска» построен у границ парковой зоны Слепянской водной системы, а значит, его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Парковая зона Слепянской водной системы – прекрасное место для отдыха

Комплекс расположен у проспекта Независимости, а значит, здесь отлично развито транспортное сообщение. В пешей доступности – станция метро «Восток», а также многочисленные маршруты наземного транспорта – нет проблем добраться в любую точку столицы, а также выбраться на МКАД и в сторону Национального аэропорта.

Принцип «город в городе», который использован при его создании, означает, что все для комфортной жизни здесь расположено буквально под рукой! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, – здесь есть все, что необходимо современным горожанам.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

В структуре комплекса «Маяк Минска» современная школа с бассейном

Конечно же, точка притяжения не только жителей комплекса, но и всех минчан и гостей столицы – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Это территория самого удачного шопинга – здесь открыты сотни бутиков ведущих мировых брендов и лучших белорусских компаний. Это зона крутых развлечений и огромного фудкорта.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Торгово-развлекательный центр Dana Mall – территория самого удачного шопинга

А еще это площадка для самых ярких праздников и событий. Например, новогодняя елка прошедших праздников многими признана более красивой и оригинальной, чем рождественские деревья парижского молла «Галери Лафайет» или лондонского универмага «Хэрродс».

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Уникальная анимированная новогодняя елка

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр высшего класса Dana Center – комфортабельные и современные офисы ведущих компаний страны, а также сопутствующие услуги.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Dana Center – бизнес-центр высшего класса

Любимым променадом жителей комплекса является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. Бульвар всего за несколько лет стал зоной активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

В сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Пройдет зима – и весной фонтан «Дана Танец», за один сезон успевший стать достопримечательностью Минска, вновь будет радовать жителей!

Рассрочка на покупку квартир и коммерческой недвижимости в комплексе «Маяк Минска» продлена до конца января и составляет 5 лет!

Многофункциональный комплекс «Минск Мир» – самая грандиозная новостройка белорусской столицы и самый масштабный многофункциональный комплекс в Европе! Это огромная территория, каждый метр которой застраивается по тщательно продуманному плану для создания лучших условий для жизни и ведения бизнеса в этом месте.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Многофункциональный комплекс «Минск Мир»

Сегодня в продаже есть квартиры в двух десятках домов семи кварталов – «Эмиратс Люкс» и «Чемпионов», «Мировых Танцев» и «Южная Европа», «Евразия» и «Северная Америка», а также «Азия». Каждый квартал имеет свои особенности и характерные черты, а также особенную архитектуру жилых зданий, что позволяет покупателям выбрать жилье по вкусу. Но есть и общие черты, которые и определяют преимущества комплекса «Минск Мир».

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Дом «Пекин» квартала «Чемпионов»

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Дом «Стамбул» квартала «Южная Европа»

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Дом «Москва» квартала «Евразия»

Жилой комплекс «Минск Мир» строится практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Рядом с жилым комплексом строятся две новые станции метро

Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру кварталов и многоуровневый крытый паркинг.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Действующий девятиуровневый крытый паркинг

При этом внутренняя территория кварталов свободна от движения машин, что создаст необходимую тишину во дворах и абсолютную безопасность для детских игр.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Тихие зеленые дворы, оборудованные детскими площадками

В комплексе предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры: в каждом квартале будут построены школа или детский сад, а во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки. Также на территории комплекса расположатся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, многочисленные торговые и спортивные комплексы, кафе и рестораны, объекты сферы услуг.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Во дворе каждого дома разместятся безопасные детские и спортивные площадки

Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, призванный привлечь инвестиционные капиталы со всего мира и создать в Беларуси десятки новых рабочих мест.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Именно в комплексе «Минск Мир» будет построен крупнейший торгово-развлекательный центр – «Мара Молл». Это обещает быть интереснейшей объект со всем комплексом торговых услуг, невероятных развлечений и огромным фудкортом с самой разнообразной кухней.

Очень важно, что «Минск Мир» будет подлинно «зеленым» уголком столицы. Щедрое озеленение и ландшафтный дизайн получат все дворы комплекса. А главным островком свежести станет большой парк площадью 10 гектаров, который будет разбит в самом центре комплекса. Таким образом, жилые кварталы выстроятся вдоль его границ, и для каждого жителя комплекса свой парк окажется в непосредственной близости. А в парке будут и скульптурные композиции, и тихие аллеи, и площадки для развлечений и занятиями спортом, и даже специальные зоны для выгула домашних питомцев!

Через весь комплекс будут проложены велодорожки, которые свяжут все кварталы воедино и позволят жителям хоть каждый вечер совершать приятные и безопасные велопрогулки.

В комплексе «Минск Мир» до конца января на покупку квартир действует рассрочка до 10 лет!

К слову, благодаря специальным видеотурам на сайте застройщика можно оценить, как продвигается строительство каждого комплекса и даже дома!

Как выбрать «свой» комплекс и «свою» квартиру?

Прежде всего, познакомиться с предложениями от «Дана Холдингз» на сайте компании. При этом стоит учитывать, что все жилые помещения, которые возводит застройщик в столице, имеют ряд общих преимуществ.

Прежде всего, все квартиры – свободной планировки. При этом выбор впечатляет – от небольших студий до огромных пентхаусов на самых высоких этажах или квартир с собственным входом прямо с улицы, чтобы чувствовать себя как в таунхаусе.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

В некоторых домах квартиры имеют собственный вход прямо с улицы

Еще одно преимущество – панорамное остекление. В квартирах предусмотрены не только большие французские окна, но и застекленные лоджии, балконы, а также открытые террасы.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS, ведущего мирового производителя. При этом в некоторых домах будут установлены панорамные лифты – редкое предложение для столичных новостроек!

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

В каждом доме – бесшумные и скоростные лифты OTIS

И, конечно, непременный атрибут всех домов трех комплексов – просторные дизайнерские лобби, в которых предусмотрена стойка консьержа, зона ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев. Обустраиваются также колясочные или байк-боксы для хранения велосипедов.

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Успейте купить квартиру в центре Минска в рассрочку на выгодных условиях

Непременный атрибут домов трех комплексов – просторные дизайнерские лобби

«Парк», «Маяк» или «Мир»? Выбор за вами, но только до конца января, если речь идет о длительной рассрочке на прежних условиях!

Возможны и существенные скидки – для тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением банковских кредитов.

Доступны выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Подробную информацию о каждом комплексе и о каждом доме можно получить на сайте bir.by, по прямому номеру для всех мобильных операторов 7675 и по номеру телефона +375 17 269 32 90. Отдел продаж компании расположен по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж и работает ежедневно с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00.

Длительная рассрочка от застройщика, прежние условия которой действуют до конца января, – это реальная возможность решить квартирных вопрос для многих семей со стабильным доходом!

Изменяйте жизнь к лучшему!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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