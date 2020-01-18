⭐ 18 января 2020 года отмечается Крещенский Сочельник. Сегодня 18-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 348 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 18 января
- День праздничного ожидания;
- Международный день фетиша;
- День рождения детского ТВ в России.
▶ Какой праздник 18 января по церковному календарю и можно ли работать
Крещенский сочельник, или Голодная кутья – это вечер-приготовление перед большим православным праздником Богоявления Господнего. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.
В этот день принято освящать воду в церкви. По традиции, хозяйки готовит постный ужин, такой, как и на первый Сочельник.
Считается, что освященная в этот праздник вода не портится и помогает от всех болезней и невзгод. Храбрецы окунаются в освященную прорубь, чтобы не болеть в течении года и смыть с себя грехи.
В этот день верующие православные чтут память пророка Михея.
▶ 18 января: что можно делать, а что нельзя
Что можно делать 18 января:
- по поверью, снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни;
- если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер – будет привлекать внимание мужчин;
- чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане;
- хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты, такой ритуал убережет дом от неприятностей.
По народным поверьям, 18 января нельзя:
- сквернословить и с кем-то ругаться;
- сердиться и быть в дурном настроении – особенно, когда набираешь воду на Крещение;
- придаваться разнузданному веселью;
- на стол подавать четное количество блюд;
- есть мясное и спиртное пить, запрещено даже растительное масло;
- во время праздничного ужина переедать.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Евгения, Татьяна;
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Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 18 января
Есть такие приметы 18 января на погоду:
- слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными;
- идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур;
- на деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда;
- если на небе яркие звезды – ягнята будут хорошо размножаться;
- ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало;
- выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным;
- утром идет снег – будет много гречки и хлеба;
- сильный южный ветер – к дождливому лету.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 18 января
1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова;
1825 – торжественно открылся Большой театр в Москве (новое здание);
1886 – немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль;
1919 – в Лондоне основана автомобилестроительная компания Bentley Motors, которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей;
1926 – в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец Потемкин";
1963 – основан футбольный клуб "Карпаты" (Львов);
1964 – американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;
1964 – The Beatles впервые попали в американский хит-парад с песней I want to hold your hand, заняв 45-е место;
1996 – на носители нового типа – DVD – вышло первое программное обеспечение;
2012 – Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.
▶ Кто из знаменитостей родился 18 января
В этот день родились такие знаменитости:
1882 – Алан Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха";
1933 – Рэй Долби, изобретатель видеомагнитофона;
1955 – Кевин Костнер, американский актер "Послание в бутылке", "Телохранитель";
1962 – Тамара Гвердцители, грузинская певица;
1971 – Джонатан Дэвис, вокалист группы Korn;
1988 – Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр (2016).
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