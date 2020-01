Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 18 января 2020 года отмечается Крещенский Сочельник. Сегодня 18-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 348 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 18 января

День праздничного ожидания;

Международный день фетиша;

День рождения детского ТВ в России.

▶ Какой праздник 18 января по церковному календарю и можно ли работать

Крещенский сочельник, или Голодная кутья – это вечер-приготовление перед большим православным праздником Богоявления Господнего. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост.

В этот день принято освящать воду в церкви. По традиции, хозяйки готовит постный ужин, такой, как и на первый Сочельник.

Считается, что освященная в этот праздник вода не портится и помогает от всех болезней и невзгод. Храбрецы окунаются в освященную прорубь, чтобы не болеть в течении года и смыть с себя грехи.

В этот день верующие православные чтут память пророка Михея.

▶ 18 января: что можно делать, а что нельзя

Что можно делать 18 января:

по поверью, снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни;

если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер – будет привлекать внимание мужчин;

чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане;

хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты, такой ритуал убережет дом от неприятностей.

По народным поверьям, 18 января нельзя:

сквернословить и с кем-то ругаться;

сердиться и быть в дурном настроении – особенно, когда набираешь воду на Крещение;

придаваться разнузданному веселью;

на стол подавать четное количество блюд;

есть мясное и спиртное пить, запрещено даже растительное масло;

во время праздничного ужина переедать.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Евгения, Татьяна;

Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 18 января

Есть такие приметы 18 января на погоду:

слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными;

идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур;

на деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда;

если на небе яркие звезды – ягнята будут хорошо размножаться;

ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало;

выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным;

утром идет снег – будет много гречки и хлеба;

сильный южный ветер – к дождливому лету.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 18 января

1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова;

1825 – торжественно открылся Большой театр в Москве (новое здание);

1886 – немецкие изобретатели Готлиб Даймлер и Карл Бенц создали первый бензиновый автомобиль;

1919 – в Лондоне основана автомобилестроительная компания Bentley Motors, которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1926 – в СССР на экраны вышел фильм "Броненосец Потемкин";

1963 – основан футбольный клуб "Карпаты" (Львов);

1964 – американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;

1964 – The Beatles впервые попали в американский хит-парад с песней I want to hold your hand, заняв 45-е место;

1996 – на носители нового типа – DVD – вышло первое программное обеспечение;

2012 – Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.

▶ Кто из знаменитостей родился 18 января

В этот день родились такие знаменитости:

1882 – Алан Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха";

1933 – Рэй Долби, изобретатель видеомагнитофона;

1955 – Кевин Костнер, американский актер "Послание в бутылке", "Телохранитель";

1962 – Тамара Гвердцители, грузинская певица;

1971 – Джонатан Дэвис, вокалист группы Korn;

1988 – Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр (2016).

