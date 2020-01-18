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В Витебском районе фура насмерть сбила мужчину

18.01.2020 08:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около семи часов вечера 17 января на дороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

40-летний водитель грузовика Iveco, житель Орши, сбил 58-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть.

Пешеход от полученных травм скончался.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи.


Фото: ГАИ
 
 
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Авария произошла около семи часов вечера 17 января на дороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района.
 
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