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В Витебском районе фура насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около семи часов вечера 17 января на дороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района,
40-летний водитель грузовика Iveco, житель Орши, сбил 58-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть.
Пешеход от полученных травм скончался.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи.
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Авария произошла около семи часов вечера 17 января на дороге Р-49 вблизи деревни Селюты Витебского района.
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