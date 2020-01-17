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За сутки в области произошли 5 пожаров, 1 человек погиб, 1 человек спасен при ДТП

18.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в области произошли 5 пожаров, 1 человек погиб, 1 человек спасен при ДТП

Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

 

Пожар частного гаража

17.01.2020 в 17.52 поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного домовладения в деревне Нача Вороновского района. В результате уничтожена кровля, перекрытие, находящийся в гараже автомобиль Ауди 80, 1987 года выпуска. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки автомобиля).

Пожар жилого дома

17.01.2020 в 18.08 поступило сообщение о пожаре жилого дома в городе Лида по улице Фурманова. В результате поврежден потолок в комнате на площади 15 кв.м., имущество в доме, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар жилого дома

18.01.2020 в 00.30 поступило сообщение о пожаре жилого дома  в деревне Негневичи Новогрудского района. В результате поврежден оконный проем, стена на площади 2 кв.м., имущество в коридоре жилого дома, закопчены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.

Пожар жилого дома с травмированным человеком

18.01.2020 в 02.34 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Лихиничи Мостовского района. В результате повреждена кровать, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Получил отравление продуктами горения хозяин дома 1953 года рождения., который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

Пожар жилого дома с гибелью человека

18.01.2020 в 03.16 поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Большие Степанишки Мостовского района. В результате уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. В 04.01 в жилой комнате на полу под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибший хозяин дома 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.

ДТП с деблокировкой пострадавшего

17.01.2020 в 17.17 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р-78 Волковыск — Олекшицы около деревни Вишневичи Волковысского района с участием автобуса ПАЗ Р32053 г.н. 4141 АЕ-4, 2012 г.в. и частного легкового автомобиля Опель Астра г.н. 2805 КС-4, 1992 г.в. Работниками МЧС, с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, спасен (деблокирован) водитель легкового автомобиля. В результате ДТП травмированы два пассажира (мужчина 1987 г.р. и женщина 1990 г.р.) и водитель легкового автомобиля (женщина 1970 г.р.), которые госпитализированы.

Гродненское ОУМЧС
 
 
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Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.   Пожар частного гаража 17.01.2020 в 17.52 поступило сообщение о пожаре гаража на территории частного...
 
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