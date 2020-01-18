ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На необычный концерт Бутусова в Минске можно попасть бесплатно. Рассказываем как

18.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

18 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на минский концерт Вячеслава Бутусова. Счастливчику квитки достанутся бесплатно, победитель будет объявлен уже 24 января.


Фото: butusov.ru

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 1 парный билет. Соответственно, победитель будет один, он сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 23 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 24 января.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

У минских поклонников Вячеслава Бутусова и российской рок-группы Nautilus Pompilius есть уникальная возможность в рамках долгожданного концерта петь и танцевать от души под любимые композиции. Гости услышат десятки известных песен из разного периода творчества музыканта. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали настоящим пророчеством. В песнях Вячеслава Бутусова — настоящая жизнь со своими сложностями и радостями, романтикой и грустью, а настоящие эмоции всегда вне времени и всегда бесценны.

Наряду с бессмертными хитами легендарной группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов исполнит несколько композиций своей из своей новой пластинки «Аллилуйя», которая увидела свет осенью 2019 года.

Когда: 12 марта, 19.00

Где:

Сколько: от 85 рублей

Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на минский концерт Вячеслава Бутусова....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ставит лайки другой - повод задуматься? Психолог комментирует пять страхов в отношениях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика