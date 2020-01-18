На необычный концерт Бутусова в Минске можно попасть бесплатно. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

18 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на минский концерт Вячеслава Бутусова . Счастливчику квитки достанутся бесплатно, победитель будет объявлен уже 24 января.



Фото: butusov.ru

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 1 парный билет. Соответственно, победитель будет один, он сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 23 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 24 января.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

У минских поклонников Вячеслава Бутусова и российской рок-группы Nautilus Pompilius есть уникальная возможность в рамках долгожданного концерта петь и танцевать от души под любимые композиции. Гости услышат десятки известных песен из разного периода творчества музыканта. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали настоящим пророчеством. В песнях Вячеслава Бутусова — настоящая жизнь со своими сложностями и радостями, романтикой и грустью, а настоящие эмоции всегда вне времени и всегда бесценны.

Наряду с бессмертными хитами легендарной группы Nautilus Pompilius Вячеслав Бутусов исполнит несколько композиций своей из своей новой пластинки «Аллилуйя», которая увидела свет осенью 2019 года.

Когда: 12 марта, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: от 85 рублей Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.