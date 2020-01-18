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Упс! Купание в освященной воде не очищает человека от грехов

18.01.2020 08:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В преддверии праздника Крещения Господня, которые отмечается православными верующими 19 января, в Белорусской православной церкви предостерегли от следований суевериям и приметам, связанных с этим днем.

"Мы с большим сожалением относимся к профанации идеи Праздника и к тем суевериям, которые бытуют в народе в связи с ним. Купание в освященной воде, если речь не идет о Таинстве Крещения, которое совершается над человеком только один раз в его жизни, не очищает человека от его грехов", - рассказал Interfax.by председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергей Лепин.

Он напомним, что события праздника Крещения Господня напоминают нам об определенном евангельским сюжете из жизни Господа нашего Иисуса Христа, а вместе с этим – и о Крещении: о тех идеалах, следование которым мы провозгласили для себя обязательным тогда, когда назвались христианами.

"Только личное покаяние, таинства Церкви и подаваемая через них благодать Духа Святого способны очистить человека от греха", - уверен он.

Между тем представитель БПЦ отметил, что Крещение – это массово почитаемый праздник, влияние которого простирается далеко за пределы храмов. Так, это один из самых распространенных сюжетов в мировом изобразительном искусстве. На Крещение всегда проводились ярмарки, фестивали, выставки, концерты, гуляния – "и это все неплохо".

Напомнил Лепин и про то, что традиционное купание в прорубях на Крещение – не более, чем народная традиция, которая не имеет прямого отношения к сущности Праздника.


Впрочем, несмотря на это, православные священнослужители по приглашению организаторов таких купаний будут освящать проруби.

"Освящение водоемов для крещенских купаний будет проводиться так же, как и в прошлом году. Как правило, организация и обустройство мест для купаний лежит на третьих лицах, и священники приходят освящать проруби по приглашению. Данных о согласованных в законном порядке мест для купания в пресс-службе БПЦ не имеется. Но мы призываем всех воздерживаться от купаний в неподготовленных для этого местах – там, где не организовано дежурство спасателей и не созданы необходимые для этого удобства", - отметил он.

Протоиерей рассказал, что поскольку речь идет о церковном празднике, все основные элементы его празднований будут проходить все же в храмах. В каждой церкви Беларуси, где есть священники, будут совершаться праздничные богослужения с чином Великого освящения воды.

Расписание же богослужений в храмах Минска доступно на сайте Минской епархии.
 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии праздника Крещения Господня, которые отмечается православными верующими 19 января, в Белорусской православной церкви предостерегли от следований...
 
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