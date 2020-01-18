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Как остановить время и защитить мозг от старения

18.01.2020 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Здоровье Mail.Ru» перечислило простые и действенные рекомендации, которые повышают шансы на здоровую старость.


Фото: Reuters

Постоянно расширяйте круг общения

Одиночество плохо влияет на мозг. Американские ученые обнаружили, что люди, которые считают себя одинокими, чаще болеют старческой деменцией (слабоумием). И наоборот, общение улучшает некоторые когнитивные функции: концентрацию внимания, самоконтроль и рабочую память. Но если это будет не дружелюбная беседа, а спор, то пользы не будет.

Ученые из Швеции доказали, что широкие социальные связи предотвращают развитие слабоумия. Они провели 15-летние наблюдения и выяснили, что люди, у которых есть много кругов общения, реже болеют деменцией.

Тренируйте мозг

Низкий уровень образования связан с более высоким риском слабоумия. Одно из исследований медицинского колледжа Колумбийского университета показывает, что постоянное обучение и активная профессиональная деятельность помогают избежать болезни Альцгеймера.

Важно, как вы проводите досуг. Так, ученые доказали, что изучение иностранных языков отсрочит симптомы деменции на четыре года. Исследователи считают, что изучение языка развивает области мозга, которые управляют исполнительными функциями и вниманием. Впрочем, вы можете заниматься чем угодно: играть в настольные игры, решать головоломки, читать, учить танцы или осваивать другие навыки. Психологи считают, что такие тренировки создают дополнительный когнитивный резерв для мозга, и проявления слабоумия наступают позже.

Ведите здоровый образ жизни и контролируйте состояние организма

Правильное питание и физические тренировки защищают ваш мозг от старения. Так, в крупном исследовании ученые наблюдали за 200 000 участниками и определили, что здоровый образ жизни снижает риск деменции в старости. Закономерность работает, даже если у человека есть генетическая предрасположенность к этой болезни.

Начинайте заботиться о своем здоровье уже с молодости. Исследование ученых из Института Солка показало, что занятия спортом до 25 лет помогают сохранить когнитивные функции в старости. Тренировки улучшают кровоснабжение мозга и увеличивают размер гиппокампа, который отвечает за память. Бег — один из лучших видов спорта для профилактики слабоумия. Крупное исследование Lawrence Berkeley National Laboratory 150 000 бегунов на протяжении 11 лет показало, что бег предотвращает болезнь Альцгеймера. Нужно бегать по 15 миль (24 км) в неделю, чтобы снизить риск на 40%.

Не менее важно и правильное питание. Медики разработали специальную диету под названием MIND (ум), которая защищает мозг от старения. Также эта диета предотвращает развитие сердечно-сосудистых болезней и диабета.

В соответствии с MIND-диетой вы должны есть:

  • много овощей, фруктов, ягод и зелени;
  • орехи и цельнозерновые продукты
  • рыбу;
  • бобы;
  • мясо птицы.

Пищу лучше готовить на оливковом масле. Также каждый день можно выпивать по стакану вина.

В MIND-диету не входит кофе, но это эффективное средство профилактики слабоумия. Исследование, проведенное в Университете Восточной Финляндии показало, что оно снижает риск болезни на 65%, правда, пить его нужно много — 3−5 чашек в день.

Состояние мозга сильно зависит от работы других органов. И в особенности от сердечно-сосудистой системы. В исследовании на группе близнецов было обнаружено: чем здоровее у человека сердце, тем лучше развиты его когнитивные способности. Исследование ученых из Калифорнии показывает, что 12% случаев старческого слабоумия вызваны сердечно-сосудистыми болезнями.

Похожую связь обнаружили и с сахарным диабетом второго типа. У людей с этой болезнью риск деменции в старости увеличивается в два раза.

Регулярно проходите медосмотры, чтобы вовремя выявить эти болезни, и выполняйте рекомендации врача по их лечению.

За последние 30 лет вышло множество работ, которые показали, что черепно-мозговые травмы могут вызвать болезнь Альцгеймера спустя годы после происшествия. Так, одно исследование обнаружило, что пожилые люди, которые ранее получали умеренную травму головы, в 2,3 раза чаще болели деменцией, а те, у кого была тяжелая травма — в 4,5 раза чаще.

Легкие травмы, скорее всего, не приведут к последствиям. Но если они повторяются часто, то это может спровоцировать старческое слабоумие. Такое бывает у боксеров или игроков в американский футбол.

Спите 7−8 часов в сутки

Риск заболеть деменцией больше, если вы спите недостаточно или пересыпаете.

Ученые обнаружили, что недостаток сна способствует накоплению бета-амилоида — белка, который приводит к развитию болезни Альцгеймера.

Также есть данные, что если вы спите больше 9 часов, то риск заболеть деменцией выше, чем у тех, кто спит 6−8 часов. Наконец, на здоровье мозга влияет и качество сна. Перерывы в сне, беспокойный сон — все это приводит к изменениям в тканях центральной нервной системы. Используйте беруши и закрывайте окна шторами, чтобы улучшить свой сон.

Откажитесь от вредных привычек

И курение, и чрезмерное употребление алкоголя способствует развитию болезни Альцгеймера. Так, крупное обзорное исследование утверждает, что курильщики чаще страдают деменцией разного происхождения, чем те кто не курит вообще или бросил. Многочисленные работы подтверждают, что если пить слишком много алкоголя в течение долгого времени, это приводит к повреждению головного мозга. Алкоголь разрушает белое вещество — нервные волокна, которые передают сигналы между клетками мозга.

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