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Мечислав Гриб. “Ухожу, чтобы остаться”

18.01.2020 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отдельные руководители государств на постсоветском пространстве так сильно увлеклись самообожествлением,что и сами поверили в вою исключительно божественную миссию.

Мечислав Гриб. “Ухожу, чтобы остаться”
 Они уверены, что власть должна находится в их руках пожизненно.
А если и будет происходить транзит власти, то только по их заранее разработанному сценарию, по их правилам и, конечно же, с их непосредственным участием. Более продвинутые руководители государств изобретают всякие хитро сплетенные комбинации, чтобы остаться у власти.

Систематически проводят заранее предсказуемые и управляемые властью референдумы, вносят необходимые изменения в конституции, проводят различного рода рокировки и перестановки со своими проверенными должностными лицами и тому подобное.

Менее продвинутые руководители государств просто грубо нарушают требования конституций и другие законы своих стран, сами себя переизбирают и переназначают на высшие государственные должности бесконечно. Но как первые, так и вторые ссылаются на волеизъявление своих народов. Такая игра для взрослых.

В прошлом году власти Беларуси объявили, что они приступили к разработке изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, но само содержание этих изменений они оставили закрытыми, сославшись на то, что, мол, еще не время их разглашать. Странная позиция для государства и для Конституции.


Можно полагать, что эти изменения будут касаться транзита власти в Беларуси. Главная задача будет заключаться в том, чтобы привести к власти своего приемника и самому остаться у власти.

Транзит власти через прямые всенародные выборы, предусмотренный Конституцией Республики Беларусь, становится не надежным путем сохранения власти. В этом плане мы никуда от России не уходим и уходить не собираемся. Становится модным делать вид, что руководитель государства уходит, а в самом деле он остается, пусть даже и на другой должности, но с полным набором всех властных полномочий.
 
 
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Отдельные руководители государств на постсоветском пространстве так сильно увлеклись самообожествлением,что и сами поверили в вою исключительно божественную...
 
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