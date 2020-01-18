ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мадуро указал Папе Римскому на уход венесуэльцев из католицизма

18.01.2020 08:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter 17 января.
 
"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", − подчеркнул Мадуро.

 

По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию, пишет korrespondent.net
 
Он также напомнил, что в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
 

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
 
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
 
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
 
Святой престол выразил готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Венесуэле, если на это согласятся все стороны конфликта.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
Магия даты: 02.02.2020 и 20.02.2020. Сколько подано заявлений на регистрацию брака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика