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Мадуро указал Папе Римскому на уход венесуэльцев из католицизма
Источник материала: Партизан
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter 17 января.
"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", − подчеркнул Мадуро.
По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию, пишет
Он также напомнил, что в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Святой престол выразил готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Венесуэле, если на это согласятся все стороны конфликта.
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Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.
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