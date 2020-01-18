Уже 45 человек в Китае инфицированы новым видом коронавируса. Пятеро в тяжелом состоянии

Пятеро из них в тяжелом состоянии, 15 уже выписаны из медучреждений. Состояние тех, кто находится в больницах, оценивается как стабильное. Медики изолировали 763 человека, которые имели контакты с заболевшими: до сих пор на карантине находятся 98 человек. К настоящему времени зафиксировано два летальных исхода.





31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. По итогам тестирования исключены из списка возможных патогенов возбудители гриппа, птичьего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (известного как атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).





В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден.





ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг.



