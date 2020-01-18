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Уже 45 человек в Китае инфицированы новым видом коронавируса. Пятеро в тяжелом состоянии

18.01.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В городе Ухань зафиксированы четыре новых случая заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальный комитет по здравоохранению Китая. Общее количество инфицированных возросло до 45.

Пятеро из них в тяжелом состоянии, 15 уже выписаны из медучреждений. Состояние тех, кто находится в больницах, оценивается как стабильное. Медики изолировали 763 человека, которые имели контакты с заболевшими: до сих пор на карантине находятся 98 человек. К настоящему времени зафиксировано два летальных исхода.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. По итогам тестирования исключены из списка возможных патогенов возбудители гриппа, птичьего гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (известного как атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Таиланде и Японии было зафиксировано по одному подтвержденному случаю заражения человека коронавирусом 2019-nCoV. В Сингапуре с подозрением на пневмонию нового типа госпитализировали пять человек, однако их диагноз пока не подтвержден. 

ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг.
 
 
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В городе Ухань зафиксированы четыре новых случая заражения человека пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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