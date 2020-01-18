Одни из лучших в стране колбасы, торты и автогрейдеры поставляют на рынки предприятия Пинска

Источник материала: Пинский Вестник

Одни из лучших в стране колбасы, торты и автогрейдеры поставляют на рынки предприятия нашего города. Кроме того, среди изделий, ставших лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года, отмечены пинские мука и трикотаж.



Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь представил итоги этого национального отбора качественной и востребованной продукции. При определении победителей учитывались как мнение специалистов, так и отзывы потребителей.



Награда «Лучший в отрасли» присуждена десяти организациям, в том числе ОАО «Пинский мясокомбинат». Здесь высокую оценку получила колбаса варено-копченая мясная «Бужоле с говядиной» высшего сорта сорт. Причем этот продукт принес производителю еще несколько наград конкурса, в частности, он отмечен как новинка года в категории «Продовольственные товары».



Среди кондитерских изделий лучшим назван торт «На десерт» филиала ОАО «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод. Предпочтение получила мука пшеничная первого сорта М36-27, которую выпускает ОАО «Пинский комбинат».



В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» лауреатом стала коллекция трикотажных изделий для взрослых и детей «Скандинавский миф» от ОАО «Полесье». Она же признана одним из лучших товаров в регионе.



В статусе «Новинки года» среди лучшей техники ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга в номинации «Продукция производственно-технического назначения» многофункциональный колесный автогрейдер «Амкодор 165». Изготовление этой перспективной модели освоило предприятие машиностроительного холдинга ЗАО «Амкодор-Пинск».



Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения на изделиях, упаковках и рекламе логотипа конкурса. Он является знаком качественной продукции отечественного производства, который служит ориентиром для потребительского выбора.



Всего лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 субъектами хозяйствования Беларуси, информирует официальный сайт Госстандарта:

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Леонид СЛАВИН