ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одни из лучших в стране колбасы, торты и автогрейдеры поставляют на рынки предприятия Пинска

18.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> Одни из лучших в стране колбасы, торты и автогрейдеры поставляют на рынки предприятия нашего города. Кроме того, среди изделий, ставших лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года, отмечены пинские мука и трикотаж.

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь представил итоги этого национального отбора качественной и востребованной продукции. При определении победителей учитывались как мнение специалистов, так и отзывы потребителей.

Награда «Лучший в отрасли» присуждена десяти организациям, в том числе ОАО «Пинский мясокомбинат». Здесь высокую оценку получила колбаса варено-копченая мясная «Бужоле с говядиной» высшего сорта сорт. Причем этот продукт принес производителю еще несколько наград конкурса, в частности, он отмечен как новинка года в категории «Продовольственные товары».

Среди кондитерских изделий лучшим назван торт «На десерт» филиала ОАО «Берестейский пекарь» Пинский хлебозавод. Предпочтение получила мука пшеничная первого сорта М36-27, которую выпускает ОАО «Пинский комбинат».

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» лауреатом стала коллекция трикотажных изделий для взрослых и детей «Скандинавский миф» от ОАО «Полесье». Она же признана одним из лучших товаров в регионе.

В статусе «Новинки года» среди лучшей техники ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга в номинации «Продукция производственно-технического назначения» многофункциональный колесный автогрейдер «Амкодор 165». Изготовление этой перспективной модели освоило предприятие машиностроительного холдинга ЗАО «Амкодор-Пинск».

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения на изделиях, упаковках и рекламе логотипа конкурса. Он является знаком качественной продукции отечественного производства, который служит ориентиром для потребительского выбора.

Всего лауреатами конкурса признаны 260 товаров, выпускаемых 168 субъектами хозяйствования Беларуси, информирует официальный сайт Госстандарта: https://gosstandart.gov.by.

Леонид СЛАВИН
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни из лучших в стране колбасы, торты и автогрейдеры поставляют на рынки предприятия нашего города. Кроме того, среди изделий, ставших лауреатами конкурса «Лучшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Упс! Купание в освященной воде не очищает человека от грехов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Единство
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика