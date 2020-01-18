Источник материала: Новости Волковыска

Президент подписал Указ «О налогообложении», которым устанавливаются новые ставки некоторых налогов и акцизов, а также размеры налоговых вычетов и доходов, освобождаемых от подоходного налога.

Стандартный налоговый вычет для физических лиц в 2020 году в Беларуси

Налоговый вычет – сумма, которая не облагается подоходным налогом.

Согласно Указу «О налогообложении» стандартный налоговый вычет при определенном уровне дохода в 2020 году будет составлять 117 рублей в месяц, если доход в общей сумме не превышает 709 рублей в месяц (ранее – 110 и 665 рублей соответственно).

Что это значит на практике?

Если ваша итоговая сумма в расчетном листке ниже или равна 709 рублям, то в данной ситуации бухгалтер будет применять стандартный вычет на работника.

Предположим, что есть работник Василий, у которого нет детей, а за месяц труда по основному месту работы ему начислено 700 рублей. В таком случае для расчета подоходного налога нужно от начисленной суммы (700 рублей) отнять стандартный налоговый вычет, который теперь составляет 117 рублей, а затем умножить итог на 13 %. В результате подоходный налог составит 75 рублей 79 копеек. Так работает стандартный налоговый вычет на работника.

Важно понимать, что стандартный налоговый вычет предоставляется по основному месту работы. Однако человек может работать у нанимателя и на условиях внешнего совместительства. В таком случае для расчета подоходного налога применяется ставка, действующая в общем порядке в Беларуси. Она составляет 13 %.

Так, если Ивану на работе по совместительству начислено 700 рублей, то для расчета подоходного налога в данном случае необходимо итоговую сумму умножить на 13 %, и подоходный налог Ивана составит 91 рубль. Вот почему размеры стандартный вычетов важны для работников.

Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и/или на каждого иждивенца (дети старше 18 лет, получающие среднее, первое высшее, первое среднее специальное или первое профессионально-техническое образование на дневной форме обучения; инвалиды I или II группы старше 18 лет; несовершеннолетние, над которыми установлена опека или попечительство; физлица, чьи супруга или супруг находятся в отпуске по уходу за ребенком) в 2020 году составят 34 рубля в месяц на ребенка до 18 лет и/или каждого иждивенца (ранее – 32 рубля).

Стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя – 65 рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет и/или иждивенца (ранее – 61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для родителей, имеющих 2 и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет – 65 рублей на каждого ребенка в месяц (ранее – 61 рубль).

Стандартный налоговый вычет для инвалидов I и II группы независимо от причин инвалидности, инвалидов с детства, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС, участников ВОВ и так далее (полный список содержится в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса) – 165 рублей в месяц (ранее – 155 рублей).

За какие доходы не нужно уплачивать подоходный налог?

Стоимость путевок в санаторно-курортные или оздоровительные организации для детей до 18 лет, которые оплачивает организация или индивидуальный предприниматель – если они в размере 888 рублей на каждого ребенка от каждого источника в течение года (раньше – 833 рубля).

Доходы, полученные в результате дарения, – если они в размере 7003 рубля от всех источников в сумме в течение года (раньше – 6569 рублей).

Доходы, полученные от основного нанимателя и не являющиеся оплатой труда. Например, это могут быть путевки, призы, подарки и другое. Не облагаются они и, если их получат пенсионеры, ранее работавшие у этого нанимателя, – в размере 2115 рублей от каждого источника в течение года (раньше – 1984 рубля).

Доходы, полученные от иных организаций и не являющиеся оплатой труда (призы, подарки и другое) – в размере 140 рублей от каждого источника в течение года (раньше – 131 рубль).

Доходы в виде оплаты страховых услуг (добровольного страхования жизни, пенсии, медицинских расходов), получаемые от нанимателя по основному месту работы, в том числе для пенсионеров, ранее работавших у этого нанимателя, – в размере 3622 рублей от каждого источника в течение года (ранее – 3398 рублей).

Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на благотворительный счет в банке – в размере 13 994 рублей в сумме от всех источников в течение года (раньше – 13 128 рублей).

Доходы, получаемые членами профсоюза от профсоюза, – в размере 423 рублей от каждой профсоюзной организации в течение года (ранее – 397 рублей).

Единовременная выплата на оздоровление для работников бюджетных организаций, получаемая один раз в год, освобождена от подоходного налога.