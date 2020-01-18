Чикаго занесло: отменены более 800 рейсов в аэропортах из-за сильного снегопада

Такая информация опубликована на официальной странице воздушной гавани в Twitter, сообщает ТАСС.





В другом чикагском аэропорту - Мидуэй - количество отмененных из-за непогоды рейсов превысило 170.





Сильный снег начался в Чикаго накануне днем. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 см. Национальная метеорологическая служба Чикаго также предупреждает о порывах ветра до 13,5 м/с.-0-



