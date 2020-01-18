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Чикаго занесло: отменены более 800 рейсов в аэропортах из-за сильного снегопада

18.01.2020 11:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 700 рейсов отменены в международном аэропорту О'Хара американского города Чикаго в штате Иллинойс из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада

Такая информация опубликована на официальной странице воздушной гавани в Twitter, сообщает ТАСС.

В другом чикагском аэропорту - Мидуэй - количество отмененных из-за непогоды рейсов превысило 170.

Сильный снег начался в Чикаго накануне днем. Ожидается, что за ночь может выпасть до 12,5 см. Национальная метеорологическая служба Чикаго также предупреждает о порывах ветра до 13,5 м/с.-0-
 
 
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Почти 700 рейсов отменены в международном аэропорту О'Хара американского города Чикаго в штате Иллинойс из-за обрушившегося на город и его окрестности снегопада
 
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