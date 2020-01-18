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Минск хочет принять объединенный ЧЕ-2021 по велоспорту

18.01.2020 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столица Беларуси Минск претендует на проведение первого объединенного чемпионата Европы-2021 по велоспорту, сообщил РИА Новости вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников.

"Это хорошее начинание в плане тенденции проведения комплексных турниров. У легкой атлетики чемпионат мира - глобальное событие, у водных видов тоже есть объединенные чемпионаты мира и Европы. Мы чем хуже? Решили сделать такой объединенный турнир в 2021-м и аккумулировать внимание к нашему виду спорта", – сказал Гусятников.

Он подчеркнул, что у белорусской столицы уже есть опыт проведения крупных европейских и мировых первенств по различным видам спорта, а из профильных спортивных объектов необходимо только "доработать вопрос с BMX".

Гусятников отметил, что планируется проводить турнир в олимпийских дисциплинах велоспорта, исключить планируется только велокросс, но включены будут шоссейные велозаезды.

"Мы добавляем Гран Фондо, чтобы люди могли приехать, посоревноваться. Плюс это важный момент для развития туризма в Беларуси. Пока контракт не подписан, но Минск является претендентом на этот турнир", – добавил он.

Ранее Минск уже принимал Европейские игры, чемпионаты мира и Европы по велоспорту на треке.



Читать дальше: https://sputnik.by/sport/20200117/1043712396/Minsk-khochet-prinyat-obedinennyy-ChE-2021-po-velosportu.html
 
Теги: Минск
 
 
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Столица Беларуси Минск претендует на проведение первого объединенного чемпионата Европы-2021 по велоспорту, сообщил РИА Новости вице-президент Европейского союза...
 
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