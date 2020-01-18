Покупателям придется раскошелиться. Власти придумали, как бороться с пластиковой тарой

Источник материала: Tut.by

В Беларуси повысили плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 24 от 16 января. Возможный рост расходов из-за увеличения сбора юрлицам и ИП будет компенсирован потребителями, поясняли ранее власти. Проще говоря будут расти цены на товары в пластиковой упаковке. Еще одно изменение по пластику принял президент, оно касается системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки.



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Что будет с ценами на товары в пластиковой упаковке из-за нововведения

Сейчас плата для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды составляет 180 рублей за одну тонну. С 1 апреля и до конца года она будет составлять 270 рублей, а с 1 января 2021-го — 360 рублей. Сбор за тонну биоразлагаемых мешков и сумок с 1 апреля этого года составит 90 рублей.

Возможный рост расходов юрлиц и ИП, которые занимаются производством или ввозом полимерной упаковки, товаров в такой упаковке и пластиковой посуды, а также используют эту упаковку и посуду при производстве товаров, будет компенсирован им потребителями, которые покупают товары в полимерной упаковке и пластиковой посуде, поясняли ранее власти. «При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется», — отмечали чиновники.

Анатолий Шагун, начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», ранее также пояснял, что будет с ценами на товары в пластиковой таре.

— Это так везде со всеми отходами: у нас, в Европе, во всем мире, — отмечал Анатолий Шагун. — Все затраты производителя попадают в стоимость товара. Если плата существенная, потребители начинают задумываться, как сократить объем этой платы, то есть уменьшить объем потребляемой упаковки. Нужно поднимать плату за пластик, а за стекло снижать и тем самым стимулировать использование стеклянной упаковки. Но это процесс поэтапный, нельзя сразу поднять плату в 10 раз. Люди должны к этому подготовиться.

Производители ранее рассказывали, что повышение этого сбора приведет к подорожанию конечной продукции для покупателей.

— Если плату за сбор, обезвреживание и переработку пластиковой тары увеличат до 360 рублей, то есть в 2 раза, это, конечно же, отразится на стоимости конечной продукции, — отмечал ранее генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович. — Одна пластиковая бутылка весит примерно 35−40 граммов. Если сегодня за тонну мы платим 180 рублей, то теперь нам предлагают платить 360 рублей. Можно посчитать, на сколько вырастет себестоимость каждой бутылки.

Мы ранее рассчитали, что тонна — это примерно 25 тысяч бутылок, и рассчитали, сколько дополнительных расходов ляжет на каждую исходя из новой величины сбора. То есть сбор на одну бутылку будет около 1,5 копейки, вырастет наполовину.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Чиновники полагают, что увеличение сбора позволит постепенно сократить потребление пластиковой упаковки и перейти на экологически безопасную — стеклянную, бумажную, плата за которую расти не будет.

Однако если сравнить цены на продукты в стекле и в пластике, даже с учетом повышения сбора первые проигрывают — они все равно будут значительно дороже. Ранее представители Рогачевского молочноконсервного комбината рассказывали нам, что, к примеру, молоко в стеклянной бутылке стоит процентов на 15 дороже, чем в пластиковой. 730 миллилитров молока в стекле обойдется в 1,74 рубля. 900 миллилитров молока такой же жирности этого же производителя, но в пластиковой бутылке стоят 1,56 рубля. То есть 730 миллилитров продукта в пластике стоили бы 1,26 рубля — на 48 копеек дешевле. И если молоко одинаковое, то разница, скорее всего, за счет упаковки.

Какие изменения ввел президент

Александр Лукашенко 17 января подписал указ № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки». Документ среди прочего отменяет действующее ограничение по применению производителями и поставщиками собственной системы сбора отходов бумажной и картонной упаковки. Снижается административная и финансовая нагрузки на субъекты хозяйствования, связанные с выполнением обязанности по обеспечению сбора отходов, при этом исключается административная процедура по регистрации в реестре производителей и поставщиков, сообщает пресс-служба президента.

«Чтобы стимулировать предприятия к использованию при производстве товаров экологической упаковки, им смогут компенсировать разницу стоимости по сравнению с полимерной упаковкой. Однако для этого экоупаковка должна быть произведена на территории Беларуси с использованием вторичного сырья — стеклобоя и макулатуры», — отмечают в пресс-службе-президента.

Какие еще новшества ввели власти по пластику

Власти намерены поэтапно снижать использование полимерной упаковки. С 2021 года в Беларуси планируют ограничить использование пластиковой посуды в заведениях общественного питания. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 7 от 13 января «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки».

К примеру, с 2021 года планируют ввести запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общественного питания. В этом году власти должны определить, какая конкретно посуда подпадет под запрет.

Из других планов — поэтапное снижение максимальной вместимости полимерной тары для розлива пива и слабоалкогольных напитков до 1 литра включительно. Соответствующие изменения должны подготовить в 2021 году.