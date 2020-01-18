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В Париже эвакуировали президента Макрона из театра, возле которого собрались протестующие
Источник материала: Партизан
Президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди охрана экстренно эвакуировала из театра. Противники пенсионной реформы узнали, что глава государства посещает театр и собрались возле заведения, сообщает
Противники пенсионной реформы во Франции, когда узнали, что президент страны находится в театре, собрались возле здания, начали выкрикивать лозунги против пенсионной реформы, а позже попытались прорваться в театр. В результате охрана Эммануэля Макрона вынуждена была экстренно его эвакуировать.
Сообщается, что задержан журналист, который сообщил о местонахождении президента страны.
СК/АА belsat.eu
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Президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди охрана экстренно эвакуировала из театра. Противники пенсионной реформы узнали, что глава государства посещает...
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