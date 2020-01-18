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В Париже эвакуировали президента Макрона из театра, возле которого собрались протестующие

18.01.2020 10:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди охрана экстренно эвакуировала из театра. Противники пенсионной реформы узнали, что глава государства посещает театр и собрались возле заведения, сообщает BFMTV.

Противники пенсионной реформы во Франции, когда узнали, что президент страны находится в театре, собрались возле здания, начали выкрикивать лозунги против пенсионной реформы, а позже попытались прорваться в театр. В результате охрана Эммануэля Макрона вынуждена была экстренно его эвакуировать.

Сообщается, что задержан журналист, который сообщил о местонахождении президента страны.


СК/АА belsat.eu
 
 
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Президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди охрана экстренно эвакуировала из театра. Противники пенсионной реформы узнали, что глава государства посещает...
 
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