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В суде Несвижского района

18.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Статья 4 «Граждане, направляемые в лечебно-трудовые профилактории» (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.06.2014 г. № 150-3) гласит:
«В лечебно-трудовые профилактории могут направляться граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий и в течение года после данного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».

В суде Несвижского района

Жительница Несвижского района, являясь обязанным лицом, допускала прогулы по причине употребления алкогольных напитков. Гражданка направлялась на медицинскую комиссию, врач-нарколог подтвердил, что женщина страдает алкогольной зависимостью. Ей выносилось предупреждение, но никаких мер для исправления она не предприняла. За аналогичное нарушение привлекалась неоднократно. Правоохранительными органами были собраны и направлены в суд соответствующие материалы. Суд Несвижского района рассмотрел дело и удовлетворил ходатайство правоохранительных органов в отношении данной гражданки. По решению суда она будет отправлена в ЛТП сроком на 1 год. Данное решение вступило в законную силу.
Таким образом, совершая тот или иной проступок, стоит задуматься о его последствиях.
Ольга КОНДРУКЕВИЧ.


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Статья 4 «Граждане, направляемые в лечебно-трудовые профилактории» (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.06.2014 г. № 150-3) гласит:«В лечебно-трудовые профилактории
 
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