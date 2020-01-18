В суде Несвижского района

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Статья 4 «Граждане, направляемые в лечебно-трудовые профилактории» (в ред. Закона Республики Беларусь от 16.06.2014 г. № 150-3) гласит:

«В лечебно-трудовые профилактории могут направляться граждане, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, которые дважды в течение года нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в связи с этим были предупреждены о возможности направления в лечебно-трудовой профилакторий и в течение года после данного предупреждения нарушили трудовую дисциплину по причине употребления алкогольных напитков, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ».





Жительница Несвижского района, являясь обязанным лицом, допускала прогулы по причине употребления алкогольных напитков. Гражданка направлялась на медицинскую комиссию, врач-нарколог подтвердил, что женщина страдает алкогольной зависимостью. Ей выносилось предупреждение, но никаких мер для исправления она не предприняла. За аналогичное нарушение привлекалась неоднократно. Правоохранительными органами были собраны и направлены в суд соответствующие материалы. Суд Несвижского района рассмотрел дело и удовлетворил ходатайство правоохранительных органов в отношении данной гражданки. По решению суда она будет отправлена в ЛТП сроком на 1 год. Данное решение вступило в законную силу.

Таким образом, совершая тот или иной проступок, стоит задуматься о его последствиях.

Ольга КОНДРУКЕВИЧ.