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Частные организации обеспечили в 2,5 больше поступлений в бюджет столицы, чем государственные
18.01.2020 12:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В 2019 году лидером по объемам поступлений в консолидированный бюджет столицы стал негосударственный сектор экономики. Всего консолидированный бюджет столицы получил за 2019 года 12,9 млрд рублей, и при этом 8,78 млрд рублей поступили от частников.
Об этом агентству
По словам специалистов, удельный вес средств, перечисленных негосударственным сектором экономики, составил 73,1 %. В том числе вклад организаций негосударственного сектора за 2019 год — 68,1 %.
— На организации государственного сектора за этот период пришлось 26,9 % всех поступлений. Вклад физических лиц — 3,2 %, индивидуальных предпринимателей — 1,8 %, — уточнили в ИМНС.
За январь–декабрь 2019 года в консолидированный бюджет столицы от налогоплательщиков поступило свыше 12,9 млрд рублей.
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В 2019 году лидером по объемам поступлений в консолидированный бюджет столицы стал негосударственный сектор экономики. Всего консолидированный бюджет столицы...
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