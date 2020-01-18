Частные организации обеспечили в 2,5 больше поступлений в бюджет столицы, чем государственные

Источник материала: Ежедневник

В 2019 году лидером по объемам поступлений в консолидированный бюджет столицы стал негосударственный сектор экономики. Всего консолидированный бюджет столицы получил за 2019 года 12,9 млрд рублей, и при этом 8,78 млрд рублей поступили от частников.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, удельный вес средств, перечисленных негосударственным сектором экономики, составил 73,1 %. В том числе вклад организаций негосударственного сектора за 2019 год — 68,1 %.

— На организации государственного сектора за этот период пришлось 26,9 % всех поступлений. Вклад физических лиц — 3,2 %, индивидуальных предпринимателей — 1,8 %, — уточнили в ИМНС.

За январь–декабрь 2019 года в консолидированный бюджет столицы от налогоплательщиков поступило свыше 12,9 млрд рублей.