ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Частные организации обеспечили в 2,5 больше поступлений в бюджет столицы, чем государственные

18.01.2020 12:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Частные организации обеспечили в 2,5 больше поступлений в бюджет столицы, чем государственные

В 2019 году лидером по объемам поступлений в консолидированный бюджет столицы стал негосударственный сектор экономики. Всего консолидированный бюджет столицы получил за 2019 года 12,9 млрд рублей, и при этом 8,78 млрд рублей поступили от частников.

Об этом  агентству «Минск-Новости» сообщили в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, удельный вес средств, перечисленных негосударственным сектором экономики, составил 73,1 %. В том числе вклад организаций негосударственного сектора за 2019 год — 68,1 %.

— На организации государственного сектора за этот период пришлось 26,9 % всех поступлений. Вклад физических лиц — 3,2 %, индивидуальных предпринимателей — 1,8 %, — уточнили в ИМНС.

За январь–декабрь 2019 года в консолидированный бюджет столицы от налогоплательщиков поступило свыше 12,9 млрд рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2019 году лидером по объемам поступлений в консолидированный бюджет столицы стал негосударственный сектор экономики. Всего консолидированный бюджет столицы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Батлеечный спектакль на Рождественский сюжет показали в музее Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика