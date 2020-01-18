Экран на 6,9 дюйма и батарея на 5000 мАч. В Сети раскрыли характеристики Samsung Galaxy S20

Источник материала: Tut.by

11 февраля Samsung в Сан-Франциско (США) покажет новые топовые смартфоны линейки Galaxy S20. О дизайне аппаратов известно уже практически все, а недавно раскрыли и их полные характеристики. До презентации девайсов говорить об этом еще рано, но, кажется, это будут едва ли не самые «фаршированные» гаджеты на рынке. Об этом сообщает ресурс GSMArena.

Напомним: компания представит как минимум три смартфона — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Все три устройства будут поддерживать 5G-сети, хотя в продаже на некоторых рынках могут появиться модификации и только с 4G/LTE. Для удобства авторы «слива» свели все спецификации аппаратов в общую таблицу:





Из нее становится понятно, что устройства получат экраны с одинаковым разрешением размером в 6,2, 6,7 и 6,9 дюйма. При этом они будут поддерживать режим работы в 120 герц (правда, только при разрешении Full HD+). Также вся тройка отличается стереодинамиками AKG, технологией защиты от воды и пыли IP68 и возможностью расширения встроенной памяти картами microSD объемом до 1 ТБ.

Интересно, что старший Galaxy S20 Ultra будет весить 221 грамм — довольно много по сравнению с другими устройствами. Впрочем, главный конкурент в лице iPhone 11 Pro Max весит еще на пять граммов больше. Зато объем аккумулятора в S20 Ultra составит внушительные 5000 мАч.

Но главные различия между аппаратами заключаются в основной камере. Обычные S20 и S20+ получат систему из основного 12-мегапиксельного модуля, телефотокамеры на 64 Мп, а также суперширокоугольного датчика на 12 Мп. Аппараты смогут снимать с 3-кратным оптическим зумом и записывать видео в разрешении 8K.

Galaxy S20 Ultra оснастят главным фотомодулем на 108 Мп, телефотодатчиком на 48 Мп, «шириком» на 12 Мп и ToF-сенсором. Девайс сможет снимать с 10-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Впрочем, последнее точно еще не подтверждено. Ранее известные инсайдеры говорили, что первым смартфоном с такой возможностью станет аппарат от Huawei.

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