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Трамп потребовал от верховного лидера Ирана выбирать выражения

18.01.2020 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи необходимо быть осторожнее в выборе выражений.




«Так называемый «верховный лидер» Ирана, который в последнее время не был таким уж верховным, сделал несколько неприятных заявлений о Соединенных Штатах и Европе. Их экономика рушится, а их люди страдают. Он должен быть очень осторожен в своих высказываниях», — считает Трамп, передает РБК.

Трамп не уточнил, какие именно заявления верховного лидера Ирана, он имеет в виду.

Накануне, 17 января, аятолла Али Хаменеи прокомментировал несколько событий, произошедших за последний месяц, которые были напрямую связаны с Ираном. В частности, он назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани «позором США», которые «поступили как трусы».

Кроме того, Хаменеи заявил, что крушение украинского самолета близ Тегерана стало трагедией для Ирана, однако его враги пытаются обратить этот инцидент в свою пользу.

Также верховный лидер Ирана сказал, что нанесенные иранскими военными ракетные удары по американским базам, которые расположены в Ираке, являются «ударом по имиджу Америки». «Тот факт, что Иран может дать такую пощечину мировой державе, подтверждает волю бога», — добавил он.
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи необходимо быть осторожнее в выборе выражений.
 
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